A Magyar magazin február 11-i műsorkínálata

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, február 11-én, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Egyedülálló lehetőség a magyar ajkú egyetemistáknak – húszéves lett a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia;

Focimeccsek, olimpiák és letűnt korok meséi – Bőd Titanilla könyvvel tiszteleg nagyapja, Gömöri Kovács István emléke előtt;

A szociográfia nagymestere – Perbenyikben hűen ápolják a falu szülötte, Tóthpál Gyula fotográfus emlékét;

A gácsi kezdetektől napjainkig – megújult a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria állandó tárlata;

Vidám énekek, csúfolódók – negyvenöt év után újra színpadra állították a zoboralji lakodalmast.

A műsorvezető Récsei Noémi.

A magazin után következik a Porta, amelyben ezúttal a Rimaszombati járásban fekvő Jánosi települést mutatják be.

BÁ/Felvidék.ma