Új lendület, kézzelfogható eredmények Gömör kapujában – Putnokon

Az elmúlt egy év egyértelműen bebizonyította, hogy határozott, következetes vezetéssel és közös akarattal valódi megújulás érhető el az oktatásban.

Az Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Putnokon, Bácsi Piroska igazgatónő irányítása alatt látványos és érezhető fejlődésen ment keresztül, amely nemcsak az intézmény falain belül, hanem a város egészében, de még a Felvidéken is pozitív visszhangra talált.

A 2025/2026-os tanév elindítása, stabil alapokon nyugodott, hiszen, sem az oktatói, sem a diák-létszám nem jelentett akadályt, ami önmagában is a jól szervezett, előrelátó intézményvezetés bizonyítéka.

Külön öröm és figyelemreméltó, hogy a szomszédos Felvidékről, a Putnokon oktatók mellett, egyre több diák választotta továbbtanulás céljából az iskolát.

Az iskola infrastruktúrája folyamatosan megújul. Az épületek, berendezések és tantermek felújítása nem egyszeri akció, hanem tudatosan felépített, hosszú távú fejlesztési folyamat részei.

Kiemelkedő mérföldkő az intézmény életében a rendvédelmi képzéshez szükséges lőtér kialakítása, amely az igazgatónő kezdeményezésére valósult meg, és új szakmai távlatokat nyitott meg a diákok számára. A szakmunkásképzés területén is komoly sikerek születtek. A pék-cukrász, valamint a hegesztő képzés eredményessége jól mutatja, hogy az iskola képes a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodni. Mindeközben a technikusképzések köre is folyamatosan bővül, tovább erősítve az intézmény szakmai kínálatát.

A tanulók aktív részesei az iskola, pezsgő életének. Országos és határon túli programokon, versenyeken vesznek részt, tapasztalatot szereznek, és jó hírét viszik az intézménynek.

Nem véletlen, hogy a városba érkezők és az átutazók is örömmel tapasztalják a változást. Az iskola új erőre kapott, láthatóan „élet költözött” a falai közé.

Mindez nem jöhetett volna létre az intézmény vezetőinek és oktatóinak áldozatos, fáradságot nem ismerő munkája nélkül. Az elmúlt egy év értékelésekor fontos megemlíteni az iskolán kívüli programokat és a diákversenyeket is, amelyek nemcsak népszerűbbé, hanem szerethetőbbé is teszik az intézményt.

A Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola ma jó példája annak, hogyan válhat egy oktatási intézmény a fejlődés, az összefogás és a jövőbe vetett hit szimbólumává. Az irány egyértelműen jó, és az eddigi eredmények bizakodásra adnak okot a folytatást illetően is.

