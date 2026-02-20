Szombaton szerepelnek az utolsó magyar versenyzők a téli olimpián

A gyorskorcsolyázó Kim Minseok, továbbá a sífutó Büki Ádám és Kónya Ádám személyében szombaton szerepelnek az utolsó magyar versenyzők a milánói-cortinai téli olimpián.

A dél-koreaiként háromszoros ötkarikás érmes sportoló a vártnál gyengébb szezonjához képest remekül teljesített Milánóban, ugyanis 1000 méteren 11. és a legerősebb számában, 1500 méteren hetedik lett, mindkét eredmény az idénybeli legjobb pozíciója. Ennek ellenére nehéz megjósolni, hogy a tömegrajtos versenyben mire lehet képes, mert ez a szám a mostani világkupa-sorozatban került a repertoárjába. Az jól látható, hogy őszhöz képest sokat javult az FTC gyorskorcsolyázójának formája, így bravúros szerepléssel az elődöntőből akár a fináléba is bekerülhet.

A férfi sífutókra a legnehezebb erőpróba, az 50 kilométer vár, ráadásul ezúttal a lassabbnak számító klasszikus stílusban. Ez utóbbi nem kedvez Bükinek, mivel egykori sílövőként mindössze négy éve foglalkozik komolyabban ezzel a technikával, ugyanakkor a harmadik olimpiáján szereplő Kónya kifejezetten örül, hogy klasszikus stílusban futják a sportág leghosszabb versenyét.

Ennek ellenére az még tőle is bravúr lenne, ha nem köröznék le, és ezáltal befejezhetné az utolsó versenyszámát. A szám legnagyobb kérdése, hogy minden idők legeredményesebb téli olimpikonja, Johannes Hösflot Klaebo megőrzi-e makulátlan mérlegét az olaszországi játékokon. A tízszeres olimpiai bajnok norvég sztár a tavalyi világbajnokságon mind a hat számban diadalmaskodott, ezt pedig megismételheti a Fiemme-völgyben, ha 50 kilométeren is a leggyorsabbnak bizonyul.

A sílövészet küzdelmei a 12,5 kilométeres női tömegrajtos versennyel zárulnak Antholzban, ahol eddig a gyengébbik nem mindhárom egyéni számában más győzött. A legnagyobb esélyesnek a francia Julia Simon számít, aki negyedik aranyát gyűjtheti be a mostani olimpián.

Az új sportágként programba került síalpinizmus versenyei a vegyes váltóval fejeződnek be Bormióban, míg a cortinai férfi curlingdöntőben a négy éve ezüstérmes brit és a bronzérmes kanadai csapat csap össze az aranyért.

Még további négy számban avatnak bajnokot az utolsó előtti versenynapon: a bobosoknál női kettesben, míg a szabadstílusú sízőknél férfi krosszban, női félcsőben és vegyes csapat ugrásban, amennyiben a livignói időjárás is engedi.

MTI/Felvidék.ma