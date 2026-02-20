Home Régió Egyre több autót törnek fel a szlovák fővárosban
Régió

Egyre több autót törnek fel a szlovák fővárosban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Az elmúlt napokban több kocsifeltörés is történt a fővárosban, főleg a kora reggeli és a kora délutáni órákban. Általában olyan esetekről van szó, amikor a tulajdonos csak „pár percre hagyja ott” az autót – figyelmeztetett a rendőrség.

Február 19-én, csütörtökön két ilyen eset történt, egy kézitáskát, illetve egy pénztárcát hagytak az első ülésen. A keletkezett kár mindkét esetben meghaladta az 1000 eurót – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Katarína Bartošová kerületi rendőrségi szóvivő.

„Tegnap 7.30-kor és 15.30-kor törtek fel egy-egy autót, a jobb oldali első ablakot törte be a tettes”

– tette hozzá Bartošová. Mindkét esetben csupán rövid időre hagyta ott az autót a gépjármű-tulajdonos, amíg elintézett valamit.

A rendőrség lopás ügyében nyomoz, a tettes akár két év szabadságvesztésre ítélhető.
A rendőrség ismételten figyelmeztet, hogy rövid időre se hagyjunk az autóban táskát és értéktárgyakat.

„Az ülések alá se csúsztassuk be a ridikült, táskát, laptopot, mivel a tettesek gyakran már a parkoláskor és kiszállás közben figyelik a potenciális áldozatok viselkedését”

– figyelmeztetett Bartošová.

Emellett ha a személyi iratainkat is ellopják, azokkal további visszaélések követhetők el. A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy aki gyanús személyt lát a parkoló autók között, azonnal hívja a 158-as számot.

TASR/Felvidék.ma

