Home Itt és Most Ismét érkezik kőolaj Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken
Itt és Most

Ismét érkezik kőolaj Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Barátság kőolajvezeték elleni múlt heti támadás után már ismét érkezik kőolaj Szlovákiába – jelentette be a közösségi hálón csütörtökön Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

„Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken! Remélem, hogy ez így is marad, és már nem éri támadás az energetikai infrastruktúrákat” – közölte Saková. Arról nem tájékoztatott, hogy teljes mértékben helyreállt-e a szállítás.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerdán (augusztus 27.) a közösségi hálón azt közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán rakéta- és dróntámadások súlyos károkat okoztak és több napig eltart a helyreállítás. Pavel Szorokin orosz energetikai miniszterhelyettes arról tájékoztatta Szijjártót, hogy sikerült ideiglenes megoldást találni, és csütörtökön részlegesen, tesztüzemmódban megújul a magyarországi kőolajszállítás.

TASR

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Főleg az alacsony születésszám miatt tovább csökkent Szlovákia...

Támogatásáról biztosította a Szlovák Rektori Konferencia az akadémia...

Hétfőn folytatja a konszolidációs egyeztetéseket a koalíciós tanács

Köszönjük a szívet melengető összefogást Duray Miklós méltó...

A végéhez közeledik a konszolidációról szóló koalíciós egyeztetés

Peter Kotlár kormánybiztos továbbra is élvezi Fico bizalmát

A védelmi kiadásokon akadt el a konszolidációs egyeztetés

Szeptembertől a polgári társulások bejegyzése átkerül a megyeszékhelyeken...

„Semmi nem indokolja, hogy a lakosság ne bízzon...

A politikusok tiszteljék a tudósok munkáját!

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma