Ismét érkezik kőolaj Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken

A Barátság kőolajvezeték elleni múlt heti támadás után már ismét érkezik kőolaj Szlovákiába – jelentette be a közösségi hálón csütörtökön Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

„Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken! Remélem, hogy ez így is marad, és már nem éri támadás az energetikai infrastruktúrákat” – közölte Saková. Arról nem tájékoztatott, hogy teljes mértékben helyreállt-e a szállítás.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerdán (augusztus 27.) a közösségi hálón azt közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán rakéta- és dróntámadások súlyos károkat okoztak és több napig eltart a helyreállítás. Pavel Szorokin orosz energetikai miniszterhelyettes arról tájékoztatta Szijjártót, hogy sikerült ideiglenes megoldást találni, és csütörtökön részlegesen, tesztüzemmódban megújul a magyarországi kőolajszállítás.

TASR