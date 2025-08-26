Blanár: Ukrajna tartózkodjon a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól

A Szlovák Köztársaság kül- és európai ügyekért felelős minisztere, Juraj Blanár közölte, hogy telefonon kérte az ukrán tisztviselőket: az ukrán fegyveres erők tartózkodjanak a Barátság kőolajvezetéket érő támadásoktól.

„Ezek a támadások nemcsak Szlovákiának, hanem magának Ukrajnának is ártanak” – írta Blanár hétfő késő esti Facebook-bejegyzésében a TASR hírügynökség tájékoztatása szerint.

Elmondása szerint vasárnap telefonon beszélt ukrán partnerével, Andrij Szibih külügyminiszter-helyettessel, hétfőn pedig Tarasz Kacskóval, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével.

Mindkettőjüket tájékoztatta arról a levélről, amelyet az Európai Bizottságnak küldött a stratégiai energetikai infrastruktúra védelméről a Barátság kőolajvezeték elleni támadások kapcsán. Ezeket az ukrán fél az elmúlt napokban hajtotta végre, és a támadások miatt leállt a kőolajszállítás Szlovákiába is. Az ügyben más szlovák vezetők, köztük Peter Pellegrini köztársasági elnök is bírálatot fogalmaztak meg.

„A miniszterelnök-helyettes és a minisztertársam is biztosítottak róla, hogy konstruktív megközelítésre törekednek. Egyúttal megköszönték a segítséget, amelyet Szlovákia a katonai konfliktus kezdete óta nyújt. Már a harmadik közös kormányülést készítjük elő Szlovákia és Ukrajna kormánya között” – mondta a szlovák diplomácia vezetője.

Facebook-bejegyzésében megismételte: Szlovákia támogatja Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseit, feltéve, hogy teljesíti az összes feltételt. Ehhez elengedhetetlen „nagyon fontos” reformok végrehajtása, többek között a korrupcióellenes és az igazságügyi reform.

Az ukrán hadsereg kilenc nap alatt háromszor támadta meg a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját orosz területen, aminek következtében felfüggesztették a kőolajszállítást azon a vezetéken, amely Szlovákiát és Magyarországot is ellátja. Emiatt Juraj Blanár és a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter pénteken közös nyílt levelet intézett az EU külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz és az energiaügyi biztoshoz, Dan Jörgensenhez. Ebben felszólították az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul biztosítsa az uniós tagállamok energiaellátási biztonságára vonatkozó kötelezettségek betartását.

tasr/Felvidék.ma