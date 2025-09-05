Home Kitekintő Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben!
Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető zsarolásával szemben!

Augusztusban Ukrajna többször katonai eszközökkel támadta a Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásához nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezetéket. Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, ennek kapcsán kiemelte: „Az ezt követő ukrán politikai- és sajtónyilatkozatok egyértelművé tették, hogy a támadások fő célja hazánk Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának erőszakkal történő megváltoztatása volt. Itt az idő, hogy az eddigi hallgatás helyett a Bizottság határozottan elítélje az ukrán energia-zsarolást, ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez.”

A Barátság kőolajvezeték zavartalan működése

elengedhetetlen feltétele Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásának.

„Ennek a ténynek Ukrajna is tudatában van, azonban célzott katonai támadásokkal többször kísérletet tett a vezeték üzemen kívül helyezésére. Zelenszkij elnök sajtónyilatkozata pedig egyértelművé tette, hogy a támadások fő célja Magyarország megzsarolása volt Ukrajna EU-tagságának ügyében. Az energiával történő zsarolás elfogadhatatlan és szembe megy minden írott és íratlan szabállyal. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz” – jelentette ki a fideszes politikus.

“Egyértelmű tájékoztatást várunk Brüsszeltől, hogy készen áll-e nyilvánosan elítélni az ukrán vezetés lépéseit és nyilatkozatait az energiazsarolás kérdésében. Továbbá érdeklődtünk, hogy a Bizottság milyen gyakorlati lépéseket tervez a hasonló jövőbeni események megelőzése érdekében” – mutatott rá a magyar EP-képviselő.

Az energiaellátás biztonsága elengedhetetlen feltétel a gazdasági versenyképesség és a társadalom életszínvonalának fenntartásához.

“Még nem késő, hogy Brüsszel visszataláljon a helyes útra és végre az uniós tagállamok érdekeit képviselje egy EU-n kívüli országgal szemben. Ehhez azonban egyértelmű és határozott állásfoglalásra van szükség, az elhallgatás ideje lejárt” – fogalmazott Gyürk András.

