Romlott a szlovákiai háztartások anyagi helyzete

A szlovákiai háztartások pénzügyi megtakarítási képessége továbbra is gyenge. Az Ipsos ügynökség Home Credit megbízásából végzett reprezentatív felmérése alapján tízből négy háztartás nem rendelkezik pénzügyi tartalékkal, vagy csak egyhavi jövedelmének megfelelő megtakarítása van. Ugyanakkor az emberek közel fele rosszabbnak ítéli meg anyagi helyzetét a tavalyinál, a háztartások kétharmadának pedig az elmúlt tizenkét hónapban váratlan kiadásokkal kellett szembenéznie.

A felmérés szerint a háztartások 12 százalékának egyáltalán nincsenek megtakarításai, további 16 százalékuk pedig kevesebb, mint egyhavi jövedelmének megfelelő tartalékkal rendelkezik. A válaszadók mindössze 15 százaléka rendelkezik legalább háromhavi tartalékkal, míg a háztartások 27 százaléka 5 vagy több hónapi jövedelmének megfelelő megtakarítással.

A családok leggyakrabban havi 100–200 eurót takarítanak meg, ekkora összegről a válaszadók közel ötöde számolt be, 14 százalékuk viszont legfeljebb havi 50 eurót tud félretenni. A pénzügyi szakértők régóta javasolják olyan összegű tartalék létrehozását, amely több hónapra szóló szükséges kiadást fedez. „Minden tizedik család meghaladja az 500 eurós határt, és százból három pedig 1000 eurónál többet képes megtakarítani havonta” – mondta Jaroslav Ondrušek, a Home Credit elemzője.

A legtöbben takarékszámlákon tartják a megtakarításaikat, ezeket a válaszadók 47 százaléka választotta. További 38 százalék folyószámlán tartja a pénzét, a háztartások harmada pedig megtakarításainak egy részét részvényekbe, kötvényekbe, ingatlanokba vagy kriptovalutákba fekteti. A pénzügyi termékek fejlődése ellenére a készpénztartás továbbra is viszonylag elterjedt. A válaszadók körülbelül negyede tart pénzt otthon.

A felmérés azt is jelzi, hogy sok család anyagi helyzete romlott az elmúlt évben. A háztartások 42 százaléka válaszolta, hogy megtakarításaik alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt, és közel egyötödük jelentős csökkenésről számolt be. Ezzel szemben a válaszadók körülbelül negyedének javult az anyagi helyzete. Hasonló képet mutat a megkérdezettek saját anyagi helyzetének szubjektív értékelése is. A válaszadók közel fele állítja, hogy anyagi helyzete romlott az előző évhez képest, 19 százalékuk szerint jelentősen rosszabbodott. A válaszadóknak mindössze 18 százaléka tapasztalt javulást.

A gyengébb pénzügyi tartalékok különösen akkor szembetűnőek, amikor a háztartások váratlan kiadásokkal szembesülnek. A válaszadók kétharmadának kellett ilyen helyzetet megoldania az elmúlt évben.

A leggyakoribb költségek az autó javításával vagy vásárlásával kapcsolatban adódtak, amelyek a háztartások 26 százalékát érintették. A második helyen a háztartási gépek javítására vagy vásárlására, valamint a bútorok vagy háztartási berendezések beszerzésére fordított kiadások állnak. A válaszadók kisebb részét felkészületlenül érték az energiafogyasztással kapcsolatos többletköltségek vagy egy szeretett személy elhunytával kapcsolatos kiadások.

A felmérés eredményei a pénzügyi tervezés hiányosságaira is rámutatnak. A háztartások közel fele egyáltalán nem rendelkezik költségvetéssel, de azok is, akik tervezik a kiadásaikat, ezt a legtöbb esetben csak egy hónapra előre teszik. A válaszadók mindössze öt százaléka rendelkezik hosszabb távú, hat hónapnál hosszabb időre szóló pénzügyi tervvel.

Ez összefügg a napi kiadások feletti alacsony kontrollal is. A háztartások 66 százaléka semmilyen eszközt nem használ pénzügyeinek figyelemmel kísérésére.

Azok, akik mégis vezetik a kiadásaikat, leggyakrabban banki alkalmazásokat, illetve Excel vagy Google Sheets táblázatokat használnak erre a célra. A megkérdezetteknek körülbelül egyharmada rendelkezik részletes áttekintéssel arról, hogy mire megy el a pénze.

Miroslav Zborovský, a Home Credit közjogi biztosa szerint a pénzügyi tartaléknak legalább a szükséges havi háztartási kiadások három-hatszorosának kell megfelelnie. Optimális összege azonban az élethelyzettől függ. A gyermekes családoknak, az egy jövedelemből fenntartott háztartásoknak, a jelzáloghitelt törlesztőknek vagy a rendszertelen jövedelemmel rendelkezőknek nagyobb tartalékkal kellene rendelkezniük.

„Kiadástervezésre mindenképpen szükség van, ez biztosítja a család számára, hogy áttekintése legyen arról, mire megy el havonta a pénze, és segít felkészülni a váratlan kiadásokra” – mutatott rá Miroslav Zborovský.

NZS/Felvidék.ma/SITA/Pravda.sk