„Feljött a halál az ablakainkra”

Már tegnapiként írom le újra Minneapolis világébresztő borzalmát. A történtek után egész éjjel imában oldottam fel lelkem zokogását az ismeretlen két kisgyermekért, akik 8 és 10 évesen lettek a pusztító emberi gonoszság áldozatai. És a többiekért, a teljesen összeomlott szülőkért…

Imáimban megképződtek újra és újra Jeremiás próféta siratóénekének sorai (Jer 9,20), korábbi és új fordításban:

Feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utczákról.

Bemászott ablakainkon a halál, betört palotáinkba, kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről.

Szó szerint ez történt. A Biblia Igéje drámai helyzetet írt le közel 3000 éve. És mi változott azóta? A történelmi színfalak igen, de az emberi romlottság, a bukott ember Krisztus nélküli, embertelen káini vérszomja nem. Ebben a nemcsak vadnyugati valóságos történetben, hanem a bűnt forraló ember kiszámíthatatlanságnak való kitettségünkben ez vagy a hasonló borzalom bárhol, bármikor előfordulhat. A bűn betörhet az ablakainkon magán és nyilvános terekbe, fényes palotákba és egyszerű otthonokba is.

Két lehetőségünk van az önvédelemre: az iskolák még fokozottabb védelme és az imádság. Az imádság ébersége, ami félelem és pánik nélkül elérheti, hogy nyitott szemmel és minden gyanús jelre kiélezett tekintettel járjunk a világban.

Az imádság ébersége olyan belső védelmi készenlét, amit senki és semmi nem pótolhat.

Ezt mindenki ingyen megteheti, megtaníthatja önmagának, gyermekének. Gyakorolhatja, gyakorolnia szükséges minden nap. Nem csak a testedzésre kell koncentrálnunk, hanem a lélekedzésre legalább annyira! Az egyházak a hittanórákon, gyermekfoglalkozásokon oszthatják szét az imaéberség szelíd, mindig vértelen fegyverét. Ma is beigazolódik, hogy egyetlen igazi szellemi-lelki fegyverünk az ima. Prima et ultima ratio – oratio. Az egyetlen első és végső eszközünk. Vannak, akik ezt nagyon jól tudják, hiszen nem egy helyen Földünkön még imádság közben jönnek világra a gyermekek, és nem egy helyen imádság közben mennek el a távozók.

Ezt az Úr Jézus által megszentelt kegyelmi kincset, szent, hatékony eszközt vegyük most elő a nehéz órákban is, és gyakoroljuk magunkat a békésebb napokon is, nehogy elaludjunk, mint a rossz őrizők a vártán. Albert Schweitzer tanította meg az őrá még kicsit figyelő világnak: azért lett első és második világháború, mert a filozófusok, a gondolkodók, sőt az imádkozásra elhívottak meglanyhultak, elaludtak a vártán. Igazi krízis állt be, amit nem a háború okozott, hanem az elalvás, az éberség elvesztése, a közöny és a nemtörődömség vezetett el a háborúkhoz.

A lelki krízis a fizikai, történelmi krízisek igazi oka. Jó lenne ezt a nagy figyelmeztetést megérteni, értelmezni és következtetéseit ma is alkalmazni.

A nagy fehér doktor száz évvel ezelőtti figyelmeztetése akár minneapolisi jajkiáltás, rekviemmotívum is lehet.

Lelki éberségünk, felébredésünk, spirituális felelősségünk publikus bizonysága, kinyilvánítása az imalánc. Bárki, bárhol elkezdheti. És folytathatja. Ezzel a cikkemmel odafordulok elsősorban az USA-ban élő magyar református testvéreimhez, egyházuk tagjaihoz, vezetőihez. Mivel korábban volt már ilyen imaösszefogásunk.

Szeretettel kérem Főtiszteletű Lizik Zoltán püspök urat és Demeter Zsolt főgondnok urat, az amerikai és a kanadai reformátusság lelki vezetőit: hirdessenek személyes és közösségi, egyéni, csoportos és gyülekezeti imaakciót, imaláncot, hogy a prófétai figyelmeztetést meghallva megindulhasson mindannyiunkban a lélek tréningje, és mindazon gyermek-, embervédelmi kezdeményezések hatékony támogatása, amelyek arra rendelt oktatási, rendvédelmi szervek segítségével képesek lehetnek a védelem növelésére. Ez az óra parancsa. Mondanám régi szóval: Térdre, imához! Amerika, Magyarország, keresztyének, szerte a világon. Mert világméretű gonoszsággal csak világméretű szellemi összefogás képes hatékonyan fellépni! Újra a figyelmeztető szó, a prófétai Ige:

A CNN amerikai, a BBC angol hírügynökségek adásaikat megszakítva tudósítottak az eseményről. A lövöldözésben reggel 10:30-as közlés szerint két gyermek meghalt, 14 súlyosabban megsérült, három felnőtt is, közülük hét állapota válságos. Donald Trump elnök a hír vétele után kiadott együttérző posztjában mély megrendülésének adott hangot, együttérzését fejezte ki minden érintett iránt és imádságokat kért az áldozatok hozzátartozóinak erősítésére. Az iskolai foglalkozásokról a megrendült szülők azonnal hazavitték síró, megszeppent, értetlenül bóklászó gyermekeiket, akik java része alsó tagozatos kisiskolás. A város elöljárósága az épület előtt, az utcán tartott rögtönzött sajtótájékoztatón az események hatására alig tudta megfogalmazni hivatalosnak szánt mondatait. Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke elmondta, hogy a fegyveres támadó – aki puskával, sörétes puskával és pisztollyal volt felfegyverkezve – a templom oldalához közeledett, és az Annunciation Catholic School miséjén az ablakokon keresztül rálőtt a padokban ülő gyermekekre. Az áldozatok: két 8 és 10 éves gyermek halt meg a padokban ülve. Tizenhét másik megsérült, közülük 14 gyermek. A lövöldöző: a hatóságok nem hozták azonnal nyilvánosságra a nevét, de közölték, hogy 20 év körüli férfi volt, aki több tucat lövést adott le a templom oldalán lévő ablakokon keresztül, majd a parkolóban öngyilkos lett.

Ez ma ott, de a gonoszság természetrajzát a Bibliából ismerve, ki tudja, hogy holnap hol és milyen formában pusztít tovább. Imára fel, hát, Krisztus népe. Szent éberségre fokozva lelki jelenlétünket. Ahogyan „Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed” kezdetű dicséretünkben énekeljük:

Öntsd lelked értük győzelmes imába!

Első és végső cselekvési eszközünkkel, az imádsággal élve, könyörögjünk egyénileg, közösségileg: az emberi lelkek Orvosa emelje fel a kisiskolás gyermekeik elvesztése miatt leroskadt szülőket; kegyelmes Istenünk bátorítsa vissza az iskolapadba a mintegy 390 kisiskolást, tegye szüleiket erőssé gyermekeik védelmében; a válságos állapotban lévőket az Élet Istene segítse vissza családjaikhoz, s az egész megrendült amerikai társadalmat tegye elszánttá a még hatékonyabb gyermek- és embervédelemért folytatott sokrétű küzdelemben.

Együttérzésünket és vigasztalást, erőt kérő imáinkat egyénileg, közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag terjesszük Mindenható Urunk elé. Minneapolis, de Budapest, Debrecen, Pápa, Patak, Nagyvárad, Kolozsvár, Munkács, Losonc, Rév-Komárom, s amerre lelkünk ismeretségek révén ellát: iskolásokért , alsó és felső tagozatosokért, serdülőkért, egyetemistákért, és szüleikért, testvéreikért, hogy lelki éberségben, de félelem nélkül tudjanak élni, készülni egy Minneapolis-mentesebb világra. Urunk biztatását a nehéz órákban is komolyan vesszük:

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok…én élek, és ti is élni fogtok (János 14,18-19)

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma