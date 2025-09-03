Könyvtörténetekkel teli nyár

Nem mindennapi könyves kalandokat hoztak az elmúlt hónapok kedd reggelei. A Fórum Kisebbségkutató Intézet szakkönyvtára, a Bibliotheca Hungarica Könyvtörténetek címmel május 6-án podcastot indított. A könyvtár Facebook-oldalának követői hétről hétre értesülhettek, értesülhetnek az újabb részek megjelenéséről a Fórum Intézet Youtube-csatornáján, ahol azok bármikor visszanézhetők.

A készítők azzal a szándékkal indították útjára a videóbevágásokkal teli beszélgetéseket, hogy a szakkönyvtár polcain rejtőző kincseiket megmutassák a nagyközönségnek.

Céljuk az ismeretterjesztésen kívül mindenképp a komoly kutatók figyelmének felkeltése volt. A húsz adásból öt alkalommal egy-egy kutatóval egészült ki Csanda Gábor és Roncz Melinda párosa.

A negyedik adásban Méry Erzsébet somorjai helytörténésszel az iskolai évkönyvek helytörténeti-kultúrtörténeti jelentőségét taglalták. A nyolcadik epizódban Sipos Szilvia a Szlovákiai Magyar Levéltár igazgatójával a két világháború közti időszak Rimaszombatjának társadalmi viszonyaiba kalauzolta a nézőket egy nótáskönyv kapcsán. A tizenkettedik részben Vataščin Péter etnológussal egy kormányhatározat segítségével elemezték a kollektivizálás, a szocialista világ és az államszocializmus hétköznapi valóságát.

Bolemant Lilla nőirodalom-kutatóval a tizenhatodik adás alkalmával Ordódy Katalin Nemzedékek című művéről és a könyvszerkesztés folyamatairól beszéltek. A podcast utolsó részében, szeptember 16-án Csehy Zoltán irodalomtörténésszel Cselényi László költészetéről és Zalabai Zsigmond kritikusi jelentőségéről lesz szó a Krétakor című könyv által.

A beszélgetőpárosnak mind a húsz adásban volt miről beszélgetnie. Az egyes adások főszereplő kötetei gazdag „előélettel” rendelkeznek, lapjaikon értékes tulajdonbélyegzőket, pecséteket, bejegyzéseket, ex libriseket találunk, amelyek korábbi olvasóikra vagy tulajdonosaikra utalnak.

A sorozat fontos szerepet szeretne betölteni a szlovákiai magyar közösség történetének és kultúrájának megőrzésében a helyi témák, emlékek és értékek feltárásával.

Az egyes adások előtti anyaggyűjtés és a podcast beszélgetések ráébresztették a készítőket arra, hogy a kötetek többsége egy mélyebb kutatást is megérdemelne, de ezt már a könyvtár jövendőbeli kutatóira bízzák.

A podcast a Kisebbségi Kulturális Alap és Somorja város támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

