Miközben az Európai Unió már a ki tudja hányadik szankciós csomagon dolgozik – amelyek közül eddig nyilvánvalóan egyik sem működött, legalábbis nem Oroszországgal szemben –, az üzleti világ egészen másképp látja a helyzetet. A vérszomjas brüsszeli vezetéssel szemben a cégek egyre inkább vágynak a békére és a gazdasági kapcsolatok helyreállítására Oroszországgal.

Nyugati vállalatok, amelyek az ukrajnai konfliktus eszkalálódása és rájuk hatékony válaszlépésnek szánt szankciók bevezetése miatt kivonultak Oroszországból, most a visszatérés lehetőségét keresik.

A kivonulás különösen az autóipart, az energiaszektort és a kiskereskedelmet érintette súlyosan. 2024 tavaszáig 107 milliárd dolláros veszteséget könyvelhettek el. Olyan nagyvállalatok, mint a Volkswagen, a BP vagy a McDonald’s, komoly bevételektől estek el, amikor kihúzták alóluk az orosz piacot. A Reuters adatai szerint az autóipari cégek, például a Renault, több milliárd dolláros eszközértékű gyárakat adtak fel, míg a gyorséttermi láncok, pl. a KFC, helyi franchise-partnerekre bízták egységeiket.

A Vlagyivosztokban, Oroszország távol-keleti részén megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon (EEF) tartott pénteki beszédében Putyin megjegyezte, hogy 2022-ben

„sok európai vállalat politikai okok miatt, saját kárára távozott. De tudjuk… hogy sokan türelmetlenül várják, hogy ezek a politikai korlátozások megszűnjenek, és bármelyik pillanatban szívesen visszatérnének”

– mondta Putyin.

Oroszország a kivonulások hatásait új piacok felé nyitással próbálta ellensúlyozni. Az elmúlt években jelentősen bővítette gazdasági kapcsolatait Kínával, Indiával és más ázsiai országokkal. Például a Rosznyefty olajvállalat új exportpiacokat talált Indiában, míg a kínai technológiai cégek, mint a Huawei, növelték jelenlétüket az orosz piacon, részben a nyugati versenytársak távozása miatt keletkezett űrt betöltve.

Putyin arra is rámutatott, hogy néhány külföldi cég a kormányaik és Moszkva közötti politikai nézeteltérések ellenére továbbra is működik Oroszországban. „Néhány olyan országból származó vállalatok, amelyekkel az aktuális helyzet miatt úgynevezett politikai problémák vannak, továbbra is működnek, nem távoztak. Sőt, még a együttműködés bővítésére is törekszenek” – fogalmazott. Ez persze nem egyedülálló a történelemben.

A hidegháború alatt több nyugati cég, például a PepsiCo, sikeresen működött a Szovjetunióban. A Pepsi szovjetunióbeli gyártásáért cserébe megérkezhetett amerikai földre a Stolichnaya vodka…

Az EU szankciói, amelyek többek között az energiaexport korlátozására, bankszektorra és technológiai transzferekre irányultak, jelentősen megnehezítették a nyugati cégek működését Oroszországban. Az Európai Unió 2022 óta tizennyolc szankciós csomagot vezetett be, köztük az orosz olajimport részleges tilalmát és a SWIFT-rendszerből való kizárást. Ezek a korlátozások sok vállalatot arra kényszerítettek, hogy gyorsan, kedvezőtlen feltételek mellett vonuljanak ki, ami súlyos pénzügyi veszteségeket okozott.

Putyin pénteki beszédében elmondta, hogy Moszkva a politikai feszültségek ellenére elkötelezett marad a nemzetközi együttműködés mellett. „Valamilyen »nemzeti burokba« zárkózni nagyon nehéz és káros lenne, mert az a versenyképesség csökkenéséhez vezetne. Nyitottak vagyunk az együttműködésre a világ összes országával, természetesen elsősorban azokkal, akik szeretnének velünk dolgozni, a barátainkkal. De senkit sem zárunk ki” – mondta.

Azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország külpolitikája stabil és kiszámítható marad, amit az ország „versenyelőnyének” nevezett. Hozzáfűzte:

„Soha nem fordultunk el senkitől, és nem löktünk ki senkit. Aki vissza akar térni, azt szívesen látjuk.”

A Reuters idei elemzése szerint a kivonuló külföldi cégek több mint 107 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el, ha a kiesett bevételeket is figyelembe vesszük. A Kreml illetékesei ennél jóval nagyobb veszteséggel számolnak: Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője szerint egyedül az amerikai vállalatok több mint 300 milliárd dolláros veszteséget könyveltek el az ukrajnai konfliktus eszkalálódása után, a piac elhagyása miatt.

szd/Felvidék.ma