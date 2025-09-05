A magyar cigányzene legendás prímását, Déki Lakatos Sándort köszönti 80. születésnapján a Dankó Rádió

Szeptember 6-án ünnepli 80. születésnapját az ismert hegedűművész, Déki Lakatos Sándor. A Dankó Rádió szeptember 6-án és 7-én különleges műsorfolyammal tiszteleg a magyar cigányzene legendás prímása előtt a kerek évforduló alkalmából.

A magyar zene rádiója hétvégi műsorában archív felvételekkel, interjúrészletekkel és különleges válogatásokkal idézi fel Déki Lakatos Sándor életművét, tisztelegve a magyar cigányzene egyik legnagyobb mestere előtt, aki zenekarával 20 ország 176 városában, több mint 5300 koncertet adott.

Bár bejárta a világot, mégsem költözött külföldre, döntése okáról egy korábbi interjúban beszélt „Itthon annyira szerettek és megbecsültek, hogy nem volt értelme egy idegen országban megpróbálkoznom azzal, amit csak itthon lehet jól csinálni. Hiszen egy prímás a zenekara nélkül olyan, mint autó motor nélkül.” – fejtette ki két éve a Duna Hogy volt?! című műsorában.

A hegedűművész és népizenekar-vezető a hat generációra visszatekintő Lakatos muzsikusdinasztia kiemelkedő alakja, aki több mint négy évtizeden át a budapesti Mátyás Pince prímásaként, valamint a világ nagy koncerttermeiben (Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Sydney-i Operaház) vitte hírét a magyar cigányzenének. Művészetét a hagyománytisztelet, a virtuozitás és a szívből jövő érzelmi kifejezés jellemezte. A világhírű prímás munkásságát 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, 2014-ben Liszt Ferenc-díjjal ismerték el. Utolsó nyilvános fellépését 2017-ben a Virtuózok zenekarával adta.

Déki Lakatos Sándor tematikus hétvége – szeptember 6-án és 7-én a Dankó Rádióban.

MTVA/Felvidék.ma