Felújítják a Nagyfödémes közelében lévő hidat

Nagyszombat megye számos hidat kezel a Fekete víz folyón átvezető megyei utakon. Ezek folyamatos karbantartása zajlik, de jelentős beavatkozásokra is szükség van. A II/121-es úton, Nagyfödémes közelében található M392-es híd romos állapotban van, ezért a megye megkezdi az újjáépítését.

A megyében számos híd állapota nem kielégítő, amelyeket igyekszik a megye módszeresen felújítani, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyék a közlekedést az emberek számára.

Most a Nagyfödémes közelében található Fekete víz felett átívelő hídra került a sor. Elővigyázatosságból már jelenleg is felváltva halad rajta a forgalom – a félpályás útlezárást közlekedési lámpa szabályozza.

A híd teljes lezárása jelentősen megnehezítené Nagyfödémes település megközelíthetőségét, növelve a lakosok és a környék infrastruktúrájának időbeli és anyagi terheit. Ezért döntöttek úgy, hogy a rekonstrukció alatt fenntartják a forgalmat ezen a forgalmas szakaszon. Ezzel egyidejűleg elkezdték egy ideiglenes híd építését, amely a híddal párhuzamosan halad majd. Várhatóan szeptember végén, a felújítás megkezdésével egy időben kerül használatba” – magyarázta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Az ideiglenes híd megépítése nélkül az autósok kénytelenek lennének kerülőutakat használni a környező településeken keresztül, ami a kerülőút megválasztásától függően átlagosan 10-20 kilométeres távolságnövekedést jelenthetne. Ez körülbelül 15-30 perces, csúcsidőben pedig még nagyobb időbeli késést jelentene – tájékoztatott a megye sajtóosztálya.

Nagyszombat megye útkezelési- és karbantartói vállalata a Doprastav építőipari vállalatot bízta meg a több mint 330 ezer eurós összköltségű ideiglenes híd építésével, amely biztosítja a zavartalan forgalmat a felújítás során.

A híd átfogó rekonstrukciója az ideiglenes híd építésének befejezése után kezdődik, várhatóan 2025 szeptemberében. A megye uniós forrásokból finanszírozza a projektet.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény