Az alagsor felújításával folytatódik a galántai kastély helyreállítása

Az alagsori helyiségek felújításával folytatódik a galántai neogótikus kastély helyreállítása. Az épület külső homlokzatát és a dísztermet már felújították – tájékoztatott a városi hivatal.

A polgármester reprezentációs terme is megújult, és az Esterházy-család történetét bemutató tanösvényt is kialakították. „A projekt célja az épület külső és belső felújítása, egy, az ünnepségek, a kulturális rendezvények megszervezésére szolgáló, méltó tér kialakítása” – közölte az önkormányzat.

A galántai kastélyt a a 19. század közepén gróf Esterházy József (1799-1879) birtokolta, aki a család birtokai között már jelentéktelen épületet Weber Antal tervei szerint angol neogótikus stílusban építtette át, hogy szimbolizálja az Esterházyak nagyságát.

Az építkezések 1861-ben fejeződtek be. A gróf 1879-ben halt meg, de mivel gyermekei már korábban elhunytak, így a galántai kastély a család másik ágára szállt, akik viszont már nem laktak itt.

A csehszlovák földreform után 1926-ban Esterházy László a megmaradt kisebb birtokot eladta a Szlezák testvéreknek, az újabb kastélyt a község vette meg, míg a régebbit a diószegi cukorgyár. A neogótikus kastély az 1970-es évekig különböző irodák székhelye volt. Ezt követően az udvarházat 1990-ig a kerületi múzeum kezelte, majd egy ideig használaton kívül volt, és tönkrement. A város végül 1993-ban megvásárolta az épületet az államtól.

A projektet az Interreg Szlovákia-Magyarország Programból finanszírozzák, Galánta 604 093 euró uniós támogatást kapott erre a célja. Tatán az angolpark műemlékeit újítják fel Az Esterházy-örökség – a történelem átörökítése projekt keretében.

TASR/Felvidék.ma