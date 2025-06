Komáromban átadták a felújított turisztikai irodát

Ünnepélyes keretek között, helyi termékek kóstolójával nyílt meg Komárom belvárosában a felújított turisztikai iroda, amely mostantól a hét minden napján várja az érdeklődőket – nemcsak a turistákat, de azokat is, akik előnyben részesítik a régióból származó termékeket.

Keszegh Béla polgármester köszöntötte a Magyarországról érkezett vendégeket, akik a Fenntartható városok – Fenntartható közösségek projekt keretén belül érkeztek Gyuláról, a történelmi fürdővárosból Komáromba. Ennek kapcsán elmondta, szombaton egész napos szakmai konferenciát tartanak a gyulai vendégekkel Fenntartható turizmus és kulturális örökségvédelem címmel, melynek témái közt szerepel a fenntartható ökoturizmus, a fenntartható fejlődés integrálása a múzeumokba és galériákba. A szakértők előadásai mellett a jó gyakorlatok kölcsönös átadására is fókuszálnak, hiszen Komáromnak Gyula városa követendő példa abban, ahogy a helyi történelmi értékeket és a csodálatos vízminőséget ötvözi a fürdőváros – magyarázta.

Mint mondta, Szénássy Tímea városi képviselő a konferencia egyik szervezője, aki a megyei Dunamente Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) munkatársa. A TDM tagjai az önkormányzatok Komáromtól Karváig, illetve Érsekújvárig. Nyitra megyében négy regionális TDM működik, hangsúlyozta. Keszegh szerint a turizmus egyre inkább regionális jellegű és a TDM-ekkel arra törekednek, hogy a Duna mentén lévő településekkel összefogva tartalmas kikapcsolódást biztosítsanak az ide érkező turistáknak, akiknek hasznos információs anyagokkal igyekeznek népszerűsíteni a helyi látványosságokat, az egyre jelentősebb kerékpáros turizmust pedig a régió kerékpárostérképével próbálják segíteni. Az eseményen jelen volt Domin István, Izsa polgármestere is, hiszen, ahogy azt Keszegh kiemelte, az ország nyolc Unesco világörökségi helyszíne közül az egyik a közeli izsai Leányvár.

Komárom polgármestere hangsúlyozta, a megyei TDM jelentős büdzsével rendelkezik, köszönhetően a megyei képviselőinknek is. Kiemelte Orosz Örst, a megyei idegenforgalmi bizottság elnökét, illetve Andruskó Imrét, Komárom másik megyei képviselőjét. A felújított iroda kapcsán elmondta, egy interreges pályázatnak köszönhetően a komáromi várban is kiépült egy információs központ, ehhez újították fel a Klapka téri irodát, amely minden nap – hétvégén – is az érdeklődők rendelkezésére áll. A komáromi iroda mellett megújult a pati információs iroda is, köszönhetően a TDM beruházásának – tette hozzá.

Keszegh Béla hangsúlyozta, igyekeztek minőségi információs anyagokat készíteni, egyúttal pedig a TDM által népszerűsíteni a helyi termékeket. Az irodában ezek közül is lehet vásárolni, többek között Jókai kedvenc borát, amelyet egy régiós borászat készített el levéltári források alapján. A turistákat Jókairól szóló tematikus sétákkal is várják, Szabó Csekei Tímea művészettörténész vezetésével.

Az iroda hétköznaponként 9 és 16 óra között, hétvégén pedig 10 és 14 óra között tart nyitva a Klapka téren.

Szalai Erika/Felvidék.ma