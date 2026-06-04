Magyar sikerek a Šaffa Sarkantyúja Országos Versenyen

A hétvégén zajlott a Šaffa Sarkanytúja Szólótáncosok Országos Versenye és Seregszemléje a Varannó járásbeli Kolcsmezőn (Dlhé Klčovo), egy néptánchagyományokban gazdag felsőzempléni községben. A község híres szülöttje Štefan Šaffa virtuóz táncos emlékére a Felsőzempléni Művelődési Központ az Országos Művelődési Központ szakmai segítsége mellett e községben tartja meg minden évben a szlovákiai néptáncosok országos versenyét.

A verseny célja a hagyományos néptánc megőrzése, a tehetséges táncosok támogatása és a területi fordulókból az országos döntőbe továbbjutó néptáncosok tudásának bemutatása és a legjobbak értékelése. Az idei, 32. évadon a verseny eddigi történetének legmagasabb számú résztvevője vett részt. Összesen 90 táncos mutatta be tánctudását Szlovákia különböző régióiból, táncegyütteseiből. Ebben a népes mezőnyben magyar néptáncosok is képviseltették magukat és kiemelkedő elismerésben részesültek.

A gyermekek kategóriájában versenyző párosok és szólisták egy nagyon erős mezőnyt alkottak. Ebben a kategóriában a Somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes két párosa és egy szólótáncosa is arany minősítésben részesült. A Múcska Dorian és Élesztős Olívia páros a medvesalji csárdás előadásával arany sávos minősítést kapott. A zoboralji csárdást bemutató Hodek Gergely és Pavlík Lara előadásának eredetisége az arany sávos minősítés mellett a zsűritől kiérdemelte a táncok hiteles megjelenítéséért járó különdíjat is. Restály Koppány a junior kategóriában gömöri pásztorbotolót mutatott be, amelyet szintén arany minősítéssel díjazott a zsűri.

A junior kategóriában a nagymegyeri Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes tagja, Kolesár Barnabás szilicei botoló előadása ezüst sávos minősítést érdemelt ki. A gyermekcsoportok mellett sikeresen szerepeltek hagyományőrzőink is. A B kategóriában a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport párosa, Jancsó Károly és Elgyütt Ivana a barslédeci köröző, csárdás és friss előadásával vettek részt. A barslédeci táncok először kerültek verseny keretén belül bemutatásra a néptáncos szakma képviselői előtt. A Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport tagjai a barslédeci táncok bemutatásáért a zsűritől arany sávos minősítést vihettek haza Zoboraljára.

Néptánccsoportjaink táncosainak e hétvégi sikere és elismerése is bizonyítja, hogy a magyar néptánc művelésének és bemutatásának ott a helye az olyan magas színvonalú hazai versenyen is mint a Šaffa Sarkantyúja Szólótáncosok Országos Versenye és Seregszemléje.

Fotó: Hornozemplínske osvetové stredisko

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma