A kultúra erősebb az elszakítottságnál

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében immár második alkalommal került sor a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó néptáncos „villámcsődületre” Pozsony Fő terén. Az esemény a trianoni diktátum évfordulójának előestéjén a magyarság összetartozását hirdette a kultúra erejével.

Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke a rendezvény kapcsán kiemelte: a nemzeti összetartozás napján a Kárpát-medencében és a határokon túl élő magyarok számára három alapvető közösségi találkozási pont létezik, amelyek Istentől való adottságaink: a nyelv, a hit és a kultúra.

„Pozsony ma kultúrát láthatott zenei anyanyelvünkön, és egy olyan aranyos, helyes, bájos, mosolyra fakasztó és csodálatos pár percet a pozsonyi piactéren, ami a legjobban kifejezi összetartásunkat. Mi ezek vagyunk. A múltunkat szerető, de a jövőbe néző, a gyermekeinkkel törődő és nekik esélyt adó, hagyományainkat magunkon viselő nemzete az Úristennek”

– fogalmazott Somogyi Alfréd.

A fellépő Szőttes Kamara Néptáncegyüttes csoportjai gömöri táncokat mutattak be. Kassai Zsuzsanna, a Szőttes tánckarvezetője elmondta, hogy a gyermekcsoportban három korosztály – alsó tagozatosok, ifjúsági csapat és a felnőtt együttes – képviseltette magát.

„Tavaly történt először, hogy a Szövetség a Közös Célokért felkérte a Szőttes felnőtt csoportját, hogy a nemzeti összetartozás napja alkalmából egy flashmobot mutassunk be Pozsony főterén. Nagyon nagy sikert aratott”

– emlékezett vissza Kassai Zsuzsanna, aki szerint idén a kissé borúsabb időjárás ellenére is jó volt itt lenni.

Kassai Zsuzsanna arról is beszélt, hogy Pozsony szórványhelyzetben lévő magyarsága egyre bátrabban vállalja identitását.

„Eleinte azt érzékeltem, hogy nagyon sok magyar van itt, csak nem mernek beszélni, de mostanra, úgy hiszem, kinyíltak. Egyre több magyar szót hallok a városban is.”

Füzék György, a Szőttes vezetője szintén örömmel számolt be a második alkalomról.

„Ugyanolyan jól éreztük magunkat, mint az első alkalommal. Tavaly kedvezőbb volt az időjárás, de én azt hiszem, hogy jó, hogy bevállaltuk ebben az időben is, mert ennek így meg kell történnie. Meg kell mutatni azt, hogy van egy ilyen nap, amit a mi életünkben eléggé tragikusan élünk meg a lelkünkben, de emlékezni kell rá, hogy volt ilyen. Elfeledni nem szabad”

– mondta Füzék György.

Hozzátette: az esemény célja, hogy Pozsonyban is láthatóvá tegyék a magyar kultúra jelenlétét.

„Pozsonyban, ahol azért annyira sok magyar már nem él, de mégis képes működni egy csoport gyerekekkel, felnőttekkel, és viszik tovább a kultúrát. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, nagy örömmel jöttek, jól érezték magukat, és ugyanez látszódott a felnőttek előadásán is.”

Füzék György szerint a néptánc közösségkovácsoló ereje különösen fontos a szórványban: „A tánc mindenképpen egy olyan szórakozási forma, ami ősidők óta megvan. A tánc maga adja aztán a közösséget. Ugyanúgy, mint régen, a tánc lehetősége a közösséget kovácsolta.”

A tavalyi nagy sikerű bemutatkozás után a szervezők és a résztvevők egyaránt úgy vélik, hogy ez a program hagyománnyá válhat, és fontos szerepet tölt be a pozsonyi magyarság önbizalmának erősítésében és kulturális értékeink megőrzésében.

szd/Felvidék.ma