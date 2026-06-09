Megnyílt a 61. Jókai Napok Komáromban

Ma délután ünnepélyesen megnyitották Komáromban a 61. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos seregszemléjét. A nagy múltú fesztivál idén is a színház, a közösségi együttlét és a tartalmas találkozások ünnepe kíván lenni Jókai Mór szülővárosában.

A résztvevőket Bajkai Csengel Mónika főszervező köszöntötte, aki emlékeztetett arra, hogy a Jókai Napok immár több mint hat évtizede a felvidéki magyar színjátszás egyik legfontosabb fóruma. Mint fogalmazott, a fesztivál az elmúlt évtizedekben újra és újra képes volt megújulni, miközben megőrizte legfontosabb küldetését: teret adni a diák színjátszóknak, amatőr társulatoknak és mindazoknak, akik a színház nyelvén keresnek kapcsolatot egymással és a közönséggel.

Bajkai Csengel Mónika külön köszönetet mondott a támogatóknak, a szervezőknek, a közreműködőknek és mindazoknak, akik évről évre hozzájárulnak ahhoz, hogy Komáromban ismét megszülethessen a Jókai Napok. Hangsúlyozta, hogy

a fesztivál nemcsak előadásokról szól, hanem találkozásokról, beszélgetésekről, egymás meghallgatásáról és arról a közösségi energiáról is, amely összetartja a színjátszó csoportokat.

Az ünnepélyes megnyitón Keszegh Béla, Komárom polgármestere is köszöntötte a fesztivál résztvevőit. Beszédében kiemelte, hogy Jókai városa elképzelhetetlen a nevéhez méltó, rangos színházi fesztivál nélkül. Mint mondta,

Komárom számára a Jókai Napok az év egyik legszínesebb hete, amely egyszerre jelent kulturális értéket, közösségi élményt és fiatalos lendületet.

A polgármester külön szólt a színház szerepéről is. Úgy fogalmazott, a színház segíthet eligazodni egy gyorsan változó, sokszor nehezen értelmezhető világban. Az előadások nemcsak szórakoztatnak, hanem gondolatokat indítanak el, beszélgetéseket teremtenek, és olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket érdemes továbbvinni a nézőtérről a mindennapokba.

Keszegh Béla szerint különösen fontos ez a fiatal generáció számára, amely a maga kérdéseire, kapaszkodóira és útkeresésére is választ kereshet a színházon keresztül. A polgármester azt kívánta a résztvevőknek, hogy

a fesztivál napjai alatt ne csak jó előadásokat lássanak, hanem értékes barátságokkal, tartalmas beszélgetésekkel és maradandó élményekkel gazdagodjanak.

Köszönetet mondott azoknak a rendezőknek, pedagógusoknak és csoportvezetőknek is, akik a háttérben sokszor kevésbé látható, de nélkülözhetetlen munkát végeznek. Mint hangsúlyozta, egy-egy színjátszó csoport működése mögött mindig ott vannak azok a kulcsemberek, akik összetartják, bátorítják és előreviszik a közösséget.

A megnyitón elhangzott: a Jókai Napok továbbra is a szlovákiai magyar amatőr színjátszás egyik legfontosabb találkozóhelye, ahol nemcsak versenyprodukciók kerülnek színpadra, hanem szakmai visszajelzések, közös gondolkodás és új kapcsolatok is születnek.

Az ünnepélyes megnyitón közreműködött a Selye János Gimnázium NEKEM8 verséneklő együttese, akik gondoskodtak róla, hogy méltó felvezetése legyen a fesztivál megnyitójának.

A megnyitót követően 19.30-tól az Egressy Béni Városi Művelődési Központ színpadán kezdődött a fesztivál első előadása. A közönség Thomas Mann Mario és a varázsló című művének színpadi változatát láthatta a Symbol PT és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös produkciójában. Az előadást Telihay Péter rendezte.

A következő napokban diákszínjátszó és amatőr társulatok mutatkoznak be Komáromban, a produkciókat szakmai zsűri értékeli.

A 61. Jókai Napok megnyitója megerősítette, hogy Komáromban a színház nem csupán műfaj, hanem közösségi ügy.

A fesztivál egyszerre őrzi a hagyományt, ad teret a fiataloknak, és biztosít lehetőséget arra, hogy a színjátszók és a nézők együtt gondolkodjanak arról, ami a színpadon túl is fontos.

Szalai Erika/Felvidék.ma