Szenvedélyes zene, folklór és improvizáció a Tallósi Vízimalomnál

A Pro Musica Nostra Tyrnaviensi Nemzetközi Fesztivál egy olyan koncerttel folytatódik, amelyen ismert dallamok mellett népzenei ihletésű improvizációs alkotások csendülnek fel, kiemelkedő virtuozitással. Június 20-án, szombaton 18:00 órakor a Tallósi Vízimalom mellett lép közönség elé a cseh Jefisduo zenei együttes, melynek tagjai Pavel Fischer hegedűművész és Jakub Jedlinský harmonikaművész.

Pavel Fischer a cseh zenei élet kimagasló egyénisége. Évekig a neves Škamp Kvartett elsőhegedűseként dolgozott, bemutatkoztak többek közt a londoni Wigmore Hall és a New York-i Carnegie Hall színpadán is. A kvartettből való kiválása után a saját útját járva Pavel Fischer új stílust alakított ki, melyre a klasszikus zene, a népzenei motívumok és improvizációs elemek ötvözete a jellemző. Méltó zenei partnere Jakub Jedlinský harmonikaművész és zeneszerző, akivel egy sajátos hangzású, a műfajok határain átívelő duót hoztak létre.

A koncerten a saját szerzemények mellett ismert dallamok átdolgozásait is hallhatja majd a közönség: temperamentumos táncritmusok, lírai dallamok csendülnek fel a csodálatos környezetben.

A darabok közt szerepel a Freylech, az Irish Rain, a Fischer´s Hornpipe vagy a Hava Nagila, de szlovák és morva népi motívumok zenei átdolgozásai is.

E lélekemelő koncertre Dél-Szlovákia egyik legértékesebb ipari műemléke, a Tallósi Vízimalom mellett kerül sor – a klasszikus és a kortárs zenei művek különleges művészi élményt nyújtanak a természet és a Kis-Duna nyugtató közelségében.

A koncert az 5. évfolyamába lépő Pro Musica Nostra Tyrnaviensi nemzetközi fesztivál egyik állomása, amely 2026. június 14. és 21. között hazai és külföldi művészek koncertjeit hozza el a nagyszombati régió történelmi helyszíneire.

Belépőjegy 10 euró a helyszínen, 8 euró elővételben. A jegyek megvásárolhatók elővételben a Ticketportal hálózatában és a Galántai Honismereti Múzeumban, vagy a helyszínen egy órával a koncert kezdete előtt.

A fesztivál a magas színvonalú zenei interpretációt a régió kulturális örökségének bemutatásával ötvözi. Fővédnöke a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöke, Jozef Viskupič.

Az esemény szervezői a Pozsonyi Zenei Központ, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, illetve Nagyszombat Megye Idegenforgalmi Szervezete. Támogatója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériuma, társszervezője a Galántai Honismereti Múzeum.

Bővebb információk ITT és ITT olvashatóak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma