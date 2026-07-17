Pál Feri előadása képekben Gombaszögön

Pál Feri 2026. július 17-én a Gombaszögi Nyári Táborban tartott előadást a Labirintus Udvarban. A „Végre megint értjük egymást” című, társkapcsolati kommunikációról szóló előadás másfélórán át nagy érdeklődés mellett zajlott. A résztvevők hasznos gondolatokat és gyakorlati tanácsokat kaptak arról, hogyan érthetik meg jobban egymást kapcsolataikban, miközben az előadás Pál Ferire jellemző humorral és közvetlenséggel zajlott.

A TANDEM a hét folyamán, valamint szombaton, július 18-án is változatos programokkal várta az érdeklődőket a Labirintus Udvarban. Az önismereti és mentálhigiénés témákra épülő kínálatban előadások, interaktív workshopok, közös labirintusjárások és beszélgetések szerepeltek, miközben a Teaház egész nap lehetőséget biztosított a pihenésre, az elcsendesedésre és a kötetlen találkozásokra. A szombati programok között többek között reggeli meditáció, közösségi beszélgetések, lelki témájú előadások és interaktív foglalkozások is helyet kaptak, így a Labirintus Udvar a fesztivál utolsó teljes napján is a feltöltődés és az elmélyülés egyik fontos helyszíne maradt.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

HE/Felvidék.ma