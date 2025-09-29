XXXXI. Gömör-Kishonti Vásár Rimaszombatban képekben

Rimaszombat Fő terén a hagyományos Gömör-Kishonti Vásárt szeptember 26-27-én rendezték meg.

Az eseményre ellátogatók gazdag kulturális programban részesültek. Fellépett többek között a P.O.H. együttes, Petra Kepeňová énekesnő, valamint a Pál-Baláž Karmen & Oliver From Earth énekes duó. A népzene kedvelői sem maradtak élmények nélkül: a Repáňovská muzika, a Hrnčiarka és a Rimavan folklóregyüttesek gondoskodtak a hangulatról. Idén is színpadra léptek helyi tehetségek, köztük az Elektrum együttes, a Bluetrend country zenekar, Páko Marika zeneműhelye, a Čisté duše tánccsoport, valamint a Relax szabadidőközpont gyerekei és fiataljai. A legkisebbeket szombat délelőtt az UsmievAnka gyermekzenei koncertje és változatos szórakoztató programok várták.

A kulturális események mellett a vásár egyedi hangulatát gazdagította a gyümölcsök, zöldségek, dísznövények, állatok és termékek kiállításának ünnepélyes megnyitója, amelyet a Műszaki és Élelmiszeripari Szakközépiskola területén tartottak. Ünnepélyesen kihirdették a legszebb erkély és előkert verseny eredményeit is, továbbá átadták a Rimaszombat városával való aktív együttműködésért járó díjakat a városházán.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma