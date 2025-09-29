A ma már Zsélyhez tartozó Karikáspusztán 90 évvel ezelőtt született Zs. Nagy Lajosra emlékeztek szülőfalujában.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya szervezésében szeptember 28-án megtartott Zs. Nagy Lajos Emléknap programja a helyi temetőben kezdődött a 20 éve elhunyt jeles szlovákiai magyar író, költő, újságíró sírjának megkoszorúzásával. Itt Bőhm András a Csemadok helyi szervezete nevében emlékezett településük neves szülöttére. Azzal zárta visszaemlékezését, hogy érző ember volt Zsé, és költő volt a javából.

A költőnek a kultúrház falán elhelyezett emléktáblája megkoszorúzásával folytatódott a rendezvény, ahol Becskei Ilona szavalata után

Hrubík Béla, a Csemadok regionális alelnöke osztotta meg gondolatait Zs. Nagy Lajos életútjáról, verseiről, prózai írásairól.

A szép számban megjelent emlékezők a kultúrház emeleti folyosóján A honvédmenház története című vándorkiállítást tekinthették meg. Vidats János, a márciusi ifjak egyike, honvédtiszt, országgyűlési képviselő 1869-ben vetette fel egy honvédmenház létrehozásának gondolatát, ahol egészen az 1920-as évekig éltek öreg 48-as hősök.

Az emléknap zárórészében Hrubík Béla író, publicista mutatta be eddig megjelent köteteit, amelyekről élénk beszélgetés alakult ki a jelenlevők körében. Az író-olvasó találkozó végén a szerző dedikálta könyveit.

Az emlékezők egyike megjegyezte, hogy régen volt már Zsélyben ilyen jó hangulatú rendezvény.

Juhász Dósa János írta Zs. Nagy Lajos születésének 85. évfordulóján, hogy: „Ötvenezer sornyi vers, pár prózakötet, egy szlovákiai magyar újságírói életpálya – röviden ennyi“, időszerűsítve az évszámokat: a 90 éve született, immár 20 halott „Zs. Nagy Lajos életműve“.

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma