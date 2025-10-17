Nők millióinak életét befolyásolja, de sokan még mindig alábecsülik

A menopauza, amelynek világnapját október 17-én tartjuk, minden nő életének természetes része, mégis sokan ritkán beszélnek róla. Ezt az időszakot, amely leggyakrabban az ötvenedik életév körül jelentkezik, hormonális változások kísérik, amelyek jelentős hatással vannak a fizikai és mentális egészségre. Annak ellenére, hogy ez egy természetes folyamat, sok nő csendben, szakértői segítség nélkül éli át a menopauzát, azzal a tudattal, hogy egyszerűen el kell viselnie a kellemetlen tüneteket.

Szakértők szerint a menopauza leggyakrabban 45 és 55 év között jelentkezik. A tünetek azonban már korábban, az úgynevezett perimenopauza idején is megjelenhetnek. Ebben az időszakban csökken a női hormonok, elsősorban az ösztrogén szintje, ami hatással van az egész testre. „Hőhullámok, éjszakai izzadás, alvászavarok, hangulatváltozások, szorongás, nyálkahártya-szárazság vagy súlygyarapodás jelentkezik. Egyes nők libidócsökkenést vagy ízületi fájdalmakat is tapasztalnak” – tájékoztatott dr. Vanesa Mikulášová, az AGEL Komáromi Kórháza nőgyógyászati és szülészeti osztályának orvosa.

Bár a nők háromnegyede tapasztal kellemetlen tüneteket ebben az időszakban, csak kis részük fordul szakemberhez. Szlovákiában a menopauza akár 700 ezer nőt is érinthet. Ha a tüneteket nem kezelik, további komplikációkhoz vezethetnek, például csontritkuláshoz, az infarktus fokozott kockázatához, kettes típusú cukorbetegséghez vagy depresszióhoz.

„A menopauza tünetei megfelelő életmód, testmozgás és szakszerű ellátás kombinációjával jelentősen enyhíthetők. Segít a megfelelő alvás, a rendszeres fizikai aktivitás, a kalciumban, magnéziumban, D- és B-vitaminokban gazdag, változatos étrend, valamint a fitoösztrogéneket tartalmazó élelmiszerek, amelyek természetes módon támogatják a hormonális egyensúlyt” – mondja Mikulášová. Ide tartoznak például a szójatermékek, a lenmag, a csicseriborsó, a hüvelyesek és a szezámmag. Ajánlatos korlátozni a kávé, az alkohol és az erősen feldolgozott ételek fogyasztását, amelyek súlyosbíthatják a hőhullámokat.

A pszichés jólét is fontos. Segíthetnek a relaxációs technikák, a jóga, a meditáció és a friss levegőn való tartózkodás. „Egyes pácienseknél a fizikoterápia és a pszichológussal folytatott konzultáció is bevált. Erős tünetek esetén a nőgyógyász hormonális vagy nem hormonális kezelést javasolhat, amelyet a nő egészségi állapotához és igényeihez igazítanak” – mutatott rá Vanesa Miulášová.

„A menopauza egy változásokkal teli időszak, amely figyelmet és megértést igényel. A szakemberrel időben történő konzultáció segít elkerülni a hosszú távú nehézségeket és megkönnyíti a mindennapi életet. Minden nő megérdemli, hogy jól érezze magát ebben az életszakaszban is” – tette hozzá a kórház nőgyógyásza.

Az AGEL egészségügyi intézmények komplex ellátást nyújtanak a menopauzában lévő nőknek, a megelőző vizsgálatoktól a diagnosztikán át a kezelési lehetőségekre, a helyes táplálkozásra és a testmozgásra vonatkozó egyéni tanácsadásig. A cél az, hogy a nők a menopauzát ne akadályként éljék meg, hanem az élet természetes részének tekintsék, amelyet egészségesen és könnyedén lehet átélni.

A menopauza nem feltétlenül jelenti a vitalitás végét. Megfelelő ellátás és szakértői irányítás mellett ez egy új kezdet lehet.

Sajtóközlemény/SZE/Felvidék.ma