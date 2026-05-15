Gyémánt fokozatú nemzetközi elismerést kapott a komáromi kórház neurológiai osztálya

Az AGEL-csoport Komáromi Kórházának neurológiai osztálya és intenzív egysége a stroke-betegek ellátásában elért eredményeiért kapta meg az ESO Angels Awards 2025 legmagasabb, gyémánt fokozatú elismerését.

Az elismerést a European Stroke Organization azoknak az egészségügyi intézményeknek adományozza, amelyek kiemelkedő eredményeket érnek el az akut agyi érkatasztrófával érkező betegek ellátásában. A 2025-ös évben Európa-szerte 422 munkahely kapta meg ezt az elismerést, Szlovákiában azonban mindössze tíz intézmény büszkélkedhet vele. Közéjük tartozik a komáromi is.

A díjat a hollandiai Maastrichtban megrendezett 12. ESOC-kongresszuson a csapat legfiatalabb tagja, Szlanicska Mirtill vette át. A komáromi neurológiai osztályt Eva Hanáčková főorvos vezeti; a csapat régóta a sürgősségi neurológiai ellátás élvonalához tartozik.

„Az elismerés a neurológusok, radiológusok és mentősök csapatmunkájának köszönhető, amely nélkül nem tudnánk ilyen eredményeket elérni. Az egész kollektíva számára ez annak megerősítése, hogy a munkánknak értelme van, egyben motiváció arra, hogy folyamatosan fejlődjünk” – fogalmazott Eva Hanáčková, a neurológiai osztály főorvosa.

A komáromi AGEL-kórház 2017 óta tagja az Angels kezdeményezésnek. Első gyémánt fokozatú elismerését még ugyanabban az évben, a prágai ESO-konferencián kapta meg, azóta pedig rendszeresen nyer arany, platina vagy gyémánt minősítést.

A stroke-ellátásban a percek is számítanak

A komáromi kórház 2025-ben összesen 258 agyi érkatasztrófán átesett beteget látott el. Közülük 227-en akut agyi infarktussal, heten átmeneti agyi keringészavarral, 24-en pedig agyvérzéssel kerültek az intézménybe. Intravénás trombolízisben, vagyis vérrögoldó kezelésben 110 beteg részesült.

Kiemelkedő eredmény, hogy az esetek 93,3 százalékában a beteg kórházba érkezése és a gyógyszer beadása között eltelt idő kevesebb mint 20 perc volt. Ez az úgynevezett door-to-needle idő a stroke-ellátás egyik legfontosabb minőségi mutatója. A nyelészavart vizsgáló tesztet a betegek 100 százalékánál elvégezték, 95 százalékukat pedig másodlagos megelőző kezelésre állították be.

A kórház hosszú ideje nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy felhívja a lakosság figyelmét a gyors reagálás fontosságára. A stroke gyanúja esetén minden perc számít: minél előbb kezdődik meg a kezelés, annál nagyobb az esély az életmentésre és a maradandó károsodás megelőzésére.

„A kezelés akkor a leghatékonyabb, ha a lehető leghamarabb megkezdődik. Agyi érkatasztrófa gyanúja esetén haladéktalanul hívni kell a 112-es vagy a 155-ös segélyhívó számot, hogy a beteget a mentőszolgálat a lehető leggyorsabban közvetlenül a kórházba szállíthassa” – hangsúlyozta a neurológiai csapat.

A gyors mentőszolgálati reakció szintén kulcsszerepet játszik a beteg esélyeinek javításában. Az agyi érkatasztrófa a fejlett országokban az egyik leggyakoribb halálok, és a tartós rokkantság egyik vezető oka, ugyanakkor az időben felállított diagnózis és az azonnali kezelés jelentősen csökkentheti a maradandó következmények kockázatát.

SZE/Felvidék.ma/AGEL