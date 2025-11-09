Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

Nacsa Lőrinc a videós bejegyzésben azt mondta:

azok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, és szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél, segítenék őket magyar identitásuk erősítésében.

Az államtitkár jelentkezésre bíztatta azokat, akiknek fontos a magyarság ügye, jártasak a közösségszervezésben, van átadható tudásuk az egyházi, cserkész-, oktató-nevelői munka vagy a hagyományőrzés területén.

November 10-től november 30-ig várják a pályázókat nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.

A pályázat részletes leírása – amelyet az államtitkár hozzászólásban csatolt a bejegyzéséhez – a Kőrösi Csoma Sándor program honlapján érhető el.

MTI/Felvidék.ma