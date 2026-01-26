Home Egyéb Parádés hajrával nyerte meg a nyitómérkőzést a magyar női vízilabda-válogatott
Parádés hajrával nyerte meg a nyitómérkőzést a magyar női vízilabda-válogatott

Fotó: MVLSZ

Győzelemmel kezdte szereplését a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott: Cseh Sándor együttese 9–7 arányban múlta felül az olimpiai címvédő Spanyolországot a csoportkör nyitófordulójában.

Hullámzó játék, fordulatos mérkőzés

A találkozót jól kezdték a magyarok, ám az első percek után a spanyol csapat fokozatosan átvette az irányítást.

A második negyed közepére a mieink kétgólos előnye háromgólos spanyol vezetéssé alakult, és úgy tűnt, az olimpiai bajnok – soraiban több párizsi aranyérmessel – érvényesíti papírformát.

A mérkőzést azonban egyik csapat sem tudta tartósan uralni, a játék képe folyamatosan változott.

Magyar bravúr az utolsó negyedben

A döntő fordulat az utolsó nyolc percben következett.

A magyar válogatott kétgólos hátrányból kezdte a zárónegyedet, ám ekkor teljesen új ritmusra váltott.

A védekezés feljavult, a támadások hatékonyabbá váltak, miközben a spanyolok minden próbálkozása elhalt.

A mieink négy gólt szereztek ebben a játékrészben, miközben egyet sem engedtek ellenfelüknek – ezzel megfordították és végleg eldöntötték a rangadót.

Fotó: MTI

Neszmély Boglárka vezérletével jött a siker

A győzelem egyik kulcsfigurája Neszmély Boglárka volt, aki elképesztő teljesítményt nyújtott a kapuban.

A Ferencváros 22 éves hálóőre 23 lövésből 16-ot hárított, az utolsó másodpercekben pedig – videózás után megítélt ötméteresnél – is megőrizte hidegvérét.

Védései döntően járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar csapat végül 9–7 arányban diadalmaskodjon.

Fontos lépés a jó szerepléshez

A tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott számára kiemelt jelentőségű volt a spanyolok elleni összecsapás, hiszen a kétlépcsős csoportkörben minden rangadó felértékelődik.

A magyar válogatott kedden Románia ellen folytatja szereplését az Európa-bajnokságon, majd a házigazda portugálokkal is megmérkőzik a nemzeti együttes.

Fotó: MTI

A magyar válogatott hátralévő csoportmérkőzései:

B csoport

  • Kedd, 14.45: Magyarország–Románia

  • Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália

A magyar női válogatott Eb-kerete:

Kapusok:
Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:
Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),
Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),
Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),
Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),
Rybanska Natasa (Sabadell),
Varró Eszter (Berkeley)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

