Rangadóval rajtol a női vízilabda Eb – a magyar csapat a spanyolok ellen kezdi meg szereplését

Alig ért véget a férfi vízilabda Európa-bajnokság – amelyen a magyar válogatott ezüstérmet szerzett –, hétfő este máris újra kontinensviadalon szoríthatunk a nemzeti csapatért. A női vízilabda Európa-bajnokság január 26-án kezdődik és február 5-ig tart a portugáliai Madeirán, Funchal városában, ahol a magyar válogatott az olimpiai bajnok Spanyolország ellen lép medencébe a nyitófordulóban.

Tudatos felkészülés, erős ellenfelek ellen

Cseh Sándor együttese december közepén kezdte meg az Eb-re való felkészülést, amelynek első szakaszában a fizikai alapozás kapta a főszerepet. Ezt követően kizárólag a világ élvonalába tartozó válogatottakkal mérte össze erejét a csapat.

Az Egyesült Államok ellen két felkészülési mérkőzés következett, majd a világbajnok Görögország elleni találkozón meggyőző játékkal aratott 18–14-es győzelem jelezte, hogy a magyar együttes jó állapotban várja a kontinenstornát.

A felkészülési időszak során megszerzett tapasztalatok és a nemzetközi szintű terhelés fontos visszajelzéseket adtak a szakmai stáb számára, miközben a csapatjáték és az intenzitás is egyre stabilabb képet mutatott.

Kemény rajt, komoly tét a csoportban

A magyar válogatott a B csoportban szerepel, ahol a nyitó mérkőzésen rögtön az olimpiai bajnok Spanyolország vár rá. A folytatásban Románia, majd a házigazda Portugália ellen kell kivívni a továbbjutást.

A lebonyolítás értelmében a négycsapatos csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe, ahol a legjobb nyolc csapat két újabb négyesben küzd meg az elődöntőbe kerülésért.

A középdöntőben – továbbjutás esetén – a címvédő Hollandia, Izrael, Svájc és Nagy-Britannia alkotta D csoport csapatai közül következnek az ellenfelek. A legjobb négy közé jutáshoz várhatóan a spanyolok vagy a hollandok egyikét kell majd megelőzni.

Biztatóak a tavalyi eredmények a spanyolok ellen

A magyar női válogatott az elmúlt egy évben kifejezetten eredményes volt a spanyolokkal szemben:

Tavaly, januárban világkupa-selejtezőn, áprilisban a világkupa-szuperdöntő elődöntőjében, júliusban pedig a szingapúri világbajnokság elődöntőjében is magyar siker született.

Ezek az eredmények önbizalmat adhatnak, ugyanakkor a nyitómérkőzésen új fejezet kezdődik, ahol minden a pillanatnyi formán múlik.

A magyar válogatott programja az első csoportkörben

B csoport

Hétfő, 18.00: Magyarország –Spanyolország

Kedd, 14.45: Magyarország –Románia

Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália

A magyar női válogatott Eb-kerete

Kapusok:

Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:

Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),

Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),

Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),

Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),

Rybanska Natasa (Sabadell),

Varró Eszter (Berkeley)

