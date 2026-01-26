Rangadóval rajtol a női vízilabda Eb – a magyar csapat a spanyolok ellen kezdi meg szereplését

Alig ért véget a férfi vízilabda Európa-bajnokság – amelyen a magyar válogatott ezüstérmet szerzett –, hétfő este máris újra kontinensviadalon szoríthatunk a nemzeti csapatért. A női vízilabda Európa-bajnokság január 26-án kezdődik és február 5-ig tart a portugáliai Madeirán, Funchal városában, ahol a magyar válogatott az olimpiai bajnok Spanyolország ellen lép medencébe a nyitófordulóban.
Tudatos felkészülés, erős ellenfelek ellen
Cseh Sándor együttese december közepén kezdte meg az Eb-re való felkészülést, amelynek első szakaszában a fizikai alapozás kapta a főszerepet. Ezt követően kizárólag a világ élvonalába tartozó válogatottakkal mérte össze erejét a csapat.
Az Egyesült Államok ellen két felkészülési mérkőzés következett, majd a világbajnok Görögország elleni találkozón meggyőző játékkal aratott 18–14-es győzelem jelezte, hogy a magyar együttes jó állapotban várja a kontinenstornát.
A felkészülési időszak során megszerzett tapasztalatok és a nemzetközi szintű terhelés fontos visszajelzéseket adtak a szakmai stáb számára, miközben a csapatjáték és az intenzitás is egyre stabilabb képet mutatott.
Kemény rajt, komoly tét a csoportban
A magyar válogatott a B csoportban szerepel, ahol a nyitó mérkőzésen rögtön az olimpiai bajnok Spanyolország vár rá. A folytatásban Románia, majd a házigazda Portugália ellen kell kivívni a továbbjutást.
A lebonyolítás értelmében a négycsapatos csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe, ahol a legjobb nyolc csapat két újabb négyesben küzd meg az elődöntőbe kerülésért.
A középdöntőben – továbbjutás esetén – a címvédő Hollandia, Izrael, Svájc és Nagy-Britannia alkotta D csoport csapatai közül következnek az ellenfelek. A legjobb négy közé jutáshoz várhatóan a spanyolok vagy a hollandok egyikét kell majd megelőzni.
Biztatóak a tavalyi eredmények a spanyolok ellen
A magyar női válogatott az elmúlt egy évben kifejezetten eredményes volt a spanyolokkal szemben:
Tavaly, januárban világkupa-selejtezőn, áprilisban a világkupa-szuperdöntő elődöntőjében, júliusban pedig a szingapúri világbajnokság elődöntőjében is magyar siker született.
Ezek az eredmények önbizalmat adhatnak, ugyanakkor a nyitómérkőzésen új fejezet kezdődik, ahol minden a pillanatnyi formán múlik.
A magyar válogatott programja az első csoportkörben
B csoport
-
Hétfő, 18.00: Magyarország–Spanyolország
-
Kedd, 14.45: Magyarország–Románia
-
Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália
A magyar női válogatott Eb-kerete
Kapusok:
Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)
Mezőnyjátékosok:
Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),
Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),
Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),
Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),
Rybanska Natasa (Sabadell),
Varró Eszter (Berkeley)
Bartalos Nikolas/Felvidék.ma