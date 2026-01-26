72. Csemadok bál Rimaszombatban képekben

A Csemadok bál Rimaszombatban immár 72. alkalommal valósult meg a helyi alapszervezet szervezésében, a Park étterem elegáns környezetében január 24-én.

Az est jó hangulatáról a Happy Band gondoskodott Botos Renátó vezetésével, míg a rendezvény házigazdája Mács Zoltán volt. A résztvevők izgalmas tomboladíjakért is izgulhattak, amelyek gazdára találásakor az alapszervezet elnöke, Cerovsky Gyula adta át a nyereményeket, tovább emelve az est ünnepi hangulatát.

A zenekar közösségi oldalán is méltatta az eseményt: kiemelték, hogy a kiváló hangulat, a telt tánctér és a közönség nyitottsága különlegessé tette számukra az estét, és megerősítette bennük, hogy az élő zene valódi közösségi élményt teremt. Hálájukat fejezték ki a meghívásért, a szervezők professzionális munkájáért és a vendégek figyelméért, valamint a Park Restaurant csapatának a magas színvonalú vendéglátásért. Mint írták, az este méltó módon illeszkedett a 2026-os szezon eddigi állomásai közé, és új lendületet adott számukra a folytatáshoz.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma