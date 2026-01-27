A Patrióták frakciója nem hódol be Brüsszelnek

Zsarolják bárhogyan is hazánkat, amíg Magyarországon patrióta, nemzeti kormány van, nem hódolunk be Brüsszelnek – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságában ismét Magyarország megbüntetése volt napirenden. Brüsszelben két európai parlamenti bizottság és több uniós biztos meghallgatásával tárgyalták a Magyarországtól politikai zsarolásként visszatartott uniós források helyzetét.

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, a szakbizottságok tagja, a Patrióták frakciójának szakmai felelőse hangsúlyozta: „Ma Brüsszelben nem a háború befejezéséről, nem az illegális migráció megállításáról és nem Európa versenyképességének erősítéséről tárgyaltak, hanem ismét Magyarország megbüntetéséről.”

Emlékeztetett:

„Több mint tíz éve zajlik a politikai támadás hazánk ellen – és a Tisza megjelenésével ez a támadás csak tovább erősödött.

Magyarország azért áll célkeresztben, mert nemet mond az illegális migrációra, békepárti álláspontot képvisel, és nem hajlandó alávetni magát a brüsszeli bürokraták ideológiai elvárásainak.

De próbálkozzanak bármivel, mi meg fogjuk szerezni a magyar embereknek, magyar családoknak jogosan járó uniós forrásokat. Nálunk nem fog működni a lengyel modell, a magyar szuverenitás nem eladó, nem hódolunk be Brüsszelnek”.

Az ülés kapcsán kiemelte: Magyarország politikai zsarolása tovább súlyosbodott a Tisza Párt brüsszeli megjelenésével. Emlékeztetett arra, hogy Kollár Kinga nyíltan kimondta:

az uniós források visszatartása számukra hasznos, mert a magyar emberek romló életszínvonala növeli a megválasztott kormánnyal szembeni ellenszenvet, ami a Tisza politikai erejét erősíti.

Ez egyértelművé teszi, hogy tudatosan dolgoznak azon, hogy a magyar emberektől elvett uniós pénzek politikai hasznot hozzanak számukra. Ez elfogadhatatlan.

Deutsch Tamás világossá tette:

amíg Magyarországon patrióta, nemzeti-polgári kormányzás van, nem enged az álláspontjából, nem hódolunk be Brüsszelnek és nálunk nem fog működni a lengyel modell.

„Bármilyen erősen is dolgozzanak Brüsszelben Magyarország ellen, mi kiállunk a magyar nemzeti érdek mellett, és meg fogjuk szerezni az utolsó eurócentig mindazt a forrást, ami Magyarországnak, a magyar embereknek és a magyar családoknak jár” – húzta alá Deutsch Tamás.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye / Felvidék.ma