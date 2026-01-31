Szoros csata a hollandok ellen – egygólos vereség, elődöntő-közeli helyzet

A női vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában a magyar válogatott 5–4-re kikapott a címvédő Hollandiától Funchalban. A találkozó kifejezetten taktikus, kevés gólos küzdelmet hozott, amelyben a védekezés és a kapusteljesítmények domináltak. A magyar kapuban Neszmély Boglárka extrateljesítményt nyújtott: három ötméterest is hárított, és hosszú periódusokon át meccsben tartotta csapatát.

Nehéz gólok, kihagyott lehetőségek

A hollandok szereztek vezetést, a mieink támadásban nehezen találták meg a tiszta lövőhelyzeteket, a túloldalon pedig Laura Aarts is stabilan védett.

A második negyedben Szilágyi Dorottya törte meg a magyar gólcsendet, majd Dömsödi Dalma centerből szerzett fontos találatot, ám a szünetre így is kétgólos holland előnnyel vonultak a csapatok.

Nagy hajrá, visszatérés a meccsbe

A fordulás után továbbra is a védekezés dominált, gól nélküli negyed következett. A záró nyolc percben azonban felpörgött a magyar csapat: Vályi Vanda villámgyors találatával közelebb zárkóztunk, majd Keszthelyi Rita labdaszerzéséből Varró Eszter egyenlített.

A vezetést nem sikerült megszerezni, a hajrában a hollandok ismét előnybe kerültek. Az utolsó másodpercekben Neszmély Boglárka újabb ötméterest védett, de az egyenlítő támadás már nem járt sikerrel.

Elődöntő-közeli pozíció

Az egygólos vereség ellenére a magyar válogatott helyzete továbbra is kedvező: a középdöntőben a spanyolok elleni győzelmet magával hozó csapat vasárnap Izrael ellen bebiztosíthatja az elődöntőt.

A hollandok elleni teljesítmény a küzdeni tudást és a védekezés stabilitását igazolta – a döntő lépés még hátravan.

A magyar női válogatott Eb-kerete:

Kapusok:

Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:

Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),

Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),

Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),

Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),

Rybanska Natasa (Sabadell),

Varró Eszter (Berkeley)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma