Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban

Június 13-án, szombaton megemlékezést tartottak a morvaországi Mírovban Isten szolgája gróf Esterházy János emlékére, aki 1957. március 8-án a helyi börtön falai között hunyt el.

Az idei megemlékezésen több mint ötven zarándok és tisztelő vett részt. A résztvevőket a szervezők szeretettel fogadták, akik köszönetüket és tiszteletüket fejezték ki mindazoknak, akik jelenlétükkel tisztelegtek Esterházy János emléke előtt.

A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a rendezvény a helyi templomban kezdődött, ahol Balga Zoltán atya szentmisét mutatott be.

A jelenlévők közösen imádkoztak Esterházy János boldoggá avatásáért, majd kegyelettel emlékeztek a felvidéki magyarság kiemelkedő személyiségére.

A résztvevők a megemlékezés során hálájukat és tiszteletüket fejezték ki Esterházy János életműve és helytállása előtt, bízva abban, hogy a jövőben még többen csatlakoznak majd a mírovi emlékezéshez.

Fajd János felvételei

BN/Felvidék.ma