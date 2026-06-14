Köszöntjük a véradókat!

Tán már elcsépelten hangzik, hogy a modern és folyamatosan fejlődő orvostudomány dacára még mindig kivitelezhetetlen a vér művi előállítása. Éppen ezért csakis a véradók önzetlen és önkéntes véradományaival tudjuk megmenteni embertársainkat. Június 14-én ezen önkéntesek segítségnyújtása előtt tisztelgünk a véradók világnapja alkalmából.

Június 14-ét a WHO döntéshozó testülete, az Egészségügyi Világközgyűlés 2005-ben nyilvánított hivatalos világnappá. A dátum nem véletlen, Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos az AB0 vércsoport-rendszer felfedezője 1868. június 14-én született Bécsben. 1901-ben fedezte fel az emberi vércsoportokat. Az ő felfedezésének köszönhetjük a biztonságos vérátömlesztést.

A mai világnap célja, hogy köszönetet mondjunk az önkéntes véradóknak, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek.

A véradás nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban, hiszen számos műtéthez, baleseti sérült, daganatos vagy krónikus beteg kezeléséhez van szükség vérkészítményekre. A világban minden második másodpercben újabb embernek van szüksége vérkészítményre. A gyógyítás véradók nélkül elképzelhetetlen.

Ezen a napon hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik önzetlen segítségnyújtásukkal megmentik mások életét.

Mint ismeretes, a véradás alkalmával a véradótól 450 milliliter vért csapolnak le. Egy véradással három emberéletet menthetünk meg. A véradás szigorú szabályok betartása mellett történik, alapos kivizsgálást követően. A levett vért még tovább vizsgálják, csak ezt követően használják fel a gyógyításban.

Az önkéntes véradásra a 18 életévét betöltő személyek jelentkezhetnek. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetnek, hogy regenerálódjon.

A többszörös véradók számos kedvezményhez juthatnak Szlovákiában. Mindamellett a Jan Janský Emlékplakett egyes fokozataiban részesülhetnek. Ezen a napon köszöntsük azokat a nem mindennapi hősök, akik nélkül elképzelhetetlen lenne a gyógyítás.

A szerző 33-szoros véradó, a Jan Janský Emlékplakett ezüst fokozatának tulajdonosa.

Pásztor Péter/Felvidék.ma