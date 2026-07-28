Brutális támadás érte a medjugorjei kegyhelyet

Kedd hajnalban aljas és brutális támadás érte Medjugorje zarándokhelyeit. Ismeretlen elkövető felgyújtotta a szabadtéri oltárt, a Jelenések hegyén álló Mária-szobrokat pedig fekete festékkel gyalázta meg – számolt be a 777.hu.

Medjugorje a bosznia-hercegovinai hegyvidéken fekvő katolikus zarándokhely, ahol 1981 óta a Boldogságos Szűz Mária jelenéseiről számolnak be. A Béke Királynőjeként tisztelt Mária üzenetei a megtérésre, az imádságra, a böjtre és a békére hívják a híveket, s a kegyhely az elmúlt évtizedekben Európa egyik legfontosabb marianus zarándokközpontjává vált.

Kedden hajnalban e szent helyet rázta meg a diabolikus támadás…

A horvát Katolicka Svjedocanstva Facebook-oldalán közzétett felvétel szerint hajnali 4 óra 47 perckor egy férfi a szabadtéri oltárhoz lépett, feltehetően benzinnel lelocsolt egy botot, majd tüzet gyújtott. A lángok gyorsan átterjedtek a székekre és az oltár többi részére; két perccel később már minden lángokban állt. A felvételen az is látszik, hogy az elkövető maga is csak hajszál híján menekült meg a tűztől.

A Jelenések hegyén a Kék Kereszt mellett álló Mária-szobor arcát és kezeit fekete festékkel mázolták be. A kereszt tövében egy kőre angolul a „devil” (ördög) szót írták. A jelenések helyszínén álló másik Szűzanya-szobor arcát, felsőtestét, lábait és kezeit ugyancsak feketére festették,

a talapzatra pedig a „Devil in a skirt” (az ördög szoknyában) felirat került.

A rongálás különösen aggasztó, mert szombaton kezdődik a 37. Mladifest, a nemzetközi ifjúsági találkozó, amelyre több tízezer fiatal érkezik, köztük magyarországi zarándokok is.

A medjugorjei plébániahivatal a horvát közszolgálati médiának adott közleményében mély szomorúságát fejezte ki. Közölték, hogy azonnal megkezdték a károk eltakarítását és a helyreállítást, hogy a helyek ismét alkalmasak legyenek az imádságra. Köszönetet mondtak mindazoknak, akik munkájukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás, a béke és a Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője tiszteletének helye maradjon.

A plébánia arra kérte a hívőket, hogy a Szűzanya tanítása szerint imával, böjtöléssel és megbocsátással reagáljanak. Imádkoznak az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr kegyelme érintse meg őket, és vezesse őket a jóság útján. Azt is kérik, hogy minden ember szívében legyen béke.

A Szűzanya folyamatosan arra hív, hogy a béke hordozói legyünk

– hangzik a közleményben. „Bátorítson minket ez az esemény arra, hogy még komolyabban vegyük hívását: ne fizessünk rosszért rosszat, hanem életünkkel tanúsítsuk a szeretetet, a megbocsátást és a reményt.”

szd/Felvidék.ma/777.hu