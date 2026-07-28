Befejeződött a nyolcnapos 7. Gyalogos nyári zarándoklat

A Via Mariae Polgári Társulás gyalogos zarándoklata július 19-26-a között zajlott a Zsolnai Egyházmegyében. Az idei országjáró körútra, miként a tavalyi évben, most is a nagytapolcsányi Kármelhegyi Boldogasszony-búcsúban való részvétel után indult az a tizenhárom elszánt zarándok, akik vállalták a tervezett úticél több mint 100 kilométeres szakaszának megtételét.

A nyolcnapos zarándoklatra Patay Péter, a Mária Út Zobor-vidék zarándoklatainak szervezője, nem csak a magyar nyelvsziget érdeklődő közösségeit, de a tágabb térség zarándokait is megszólította.

Így a zoboralji zarándokokhoz csatlakoztak a Csallóközből és az anyaországból egyaránt. Legtöbben a korábbi nyári zarándoklatokon is részt vettek. Naponta 10 -15 kilométert tettek meg gyalogosan járva, kombinálva busszal vagy vonattal, így érték el a kitűzött célokat. Minden napot szentmisével fejezték be más-más templomban.

Az út folyamán templomok, zarándokhelyek, várak látogatásával történelmi és művészeti ismereteket szereztek, városok és falvak épített örökségeit csodálták meg. Mindez mellett a zarándoklat spirituális részét mindenkor tiszteletben tartva imák, énekek, elmélkedések is szervesen beépültek a zarándokút óráiba.

Az első napon Turdossinba utaztak, ahol többek közt megcsodálták a Mindenszentek-fatemplomot, mely Árva egyik legértékesebb, legszebb szakrális műemléke s amelyet 2008-ban a Világörökség részévé választották.

A második napon Klin, Lestin és Alsókubin meglátogatása következett. Klinben megcsodálták a Megváltó Krisztus-szobrot, mely a brazíliai Rio de Janeiro-i szobor másolata. Lestinben az evangélikus artikuláris fatemplomot keresték fel, mely szintén a Világörökség része. Alsókubinban az Alexandriai Szent Katalin-templom meglátogatása nyújtott különleges élményt.

A harmadik napon Bölényfalván jártak, mely a Nyugati-Tátra lábánál fekszik. Legfőbb nevezetessége az Árvai Falumúzeum, mely egy hatalmas szabadtéri néprajzi gyűjtemény. Itt található a Szent Erzsébet-fatemplom, melyet érdemes felkeresni a további hagyományos faépület között. Jártak a szimbolikus temetőben, a Bresztovai-barlangban, felkeresték a Kálváriát, a Kilátót és a Szent Vendel-templomot, ahol egy kedves goral (lengyel-szlovák) nemzetiségű atya szolgáltatott szentmisét, aki bemutatta a templomot és mesélt a Nobel-díjas Henryk Sienkiewicz (lengyel író 1846-1916) ottani tartózkodásairól.

A negyedik napon Árvaváralján megtekintették a híres árvai várat, majd Zsolnán a Szentháromság-székesegyházat keresték fel.

Az ötödik napon tutajoztak a Vág-folyón, megtekintették Sztrecsnó várát, majd ismét Zsolnára visszatérve a Szent Don Bosco-templomban hallgattak szentmisét.

A hatodik napon Turzófalva következett, mely a Kiszuca-folyó völgyének egyik legősibb településeként van számontartva. Itt van a „Živčáková” zarándokhely, mely 1958-ban Szűz Mária jelenésének helyszíne volt. A Živčáková-dombon 787,7 m tengerszint felett található idillikus méltóságteljes zarándokhelyet sokan felkeresik. Igen látványos a 43 méter magas toronnyal rendelkező Boldogasszony az Egyház Anyja-templom, amelyet 2015-ben szenteltek fel.

A hetedik napon a Zsolnától 25 kilométerre fekvő Terhelyet látogatták meg, ahol bejárták a Jánošík-szurdokot, felkeresték a Kilátót, a Ciril és Metód-templomot. Terhely népzenei különlegessége az emberiség szellemi és kulturális örökségeként ismert, mely a kislétszámú vonószenekaroktól és a hagyományos pásztorhangszerektől vált világhírűvé.

A hetedik alkalommal megvalósult Nyolcnapos nyári zarándoklat utolsó állomása Zsolna volt, melyről Patay Péter így számolt be:

„Zarándoklatunk befejezéseként Zsolnán, a Szent István király-templomban jártunk, mely a város legrégebbi műemléke. A későromán stílusú templom 1200 körül épülhetett. Szent Istvánnak szentelt templom a magyar király korai tiszteletéről tanúskodik a régióban. A belső tér, ritka, 14. századi értékes freskókat tartalmaz, és a templom elnyerte az Év Kulturális Emlékműve díjat. A zarándokszentmisén a templomban felhangzott „S korunou na hlave” kezdetű, 2022-ben komponált szlovák ének, mely hivatalos egyházi jóváhagyással (Imprimatur) rendelkezik. Mindenkit megérintett az értékes templom varázsa és az ének, melyet a szlovák hívek mély lelkülettel, odaadóan énekeltek. Ilyen méltóságteljes légkörben végződött a Via Mariae Polgári Társulás 7. Nyári gyalogos nyolcnapos zarándoklata”.

A „Gyalogosan zarándokolva Zoboralján és a nagyvilágban” közösségi oldal naponta képes beszámolóval szolgált, mely zarándoklatra és kirándulásra buzdíthat minden érdeklődőt, akik a zsolnai régió épített és kulturális örökségeit kívánják megismerni.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma