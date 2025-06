Szlovákia felé indulnak a magyarországi food truck-ok

Új piacot keres a magyar food truck scéna, ezért idén a határokon túl is szerencsét próbálnak az ország mozgó éttermei. Az első célpont Szlovákia, ahol ígéretesen alakul a fogadtatás – 2025-ben három helyszínen is találkozhat a közönség a magyar street food legjavával. A kezdeményezés mögött a Food Truck Show szervezői állnak, akik tavaly szeptemberben a századik rendezvényükkel zárták a szezont.

A Food Truck Show 2014 óta fogja össze a minőségi büfékocsikat, és a Street Food Egyesülettel karöltve a rendezvényszervezésen túl szakmai és marketing támogatást is nyújt a kocsikat üzemeltető magyar kisvállalkozóknak. Az esemény évről évre több helyszínnel bővült, 2016 óta szinte minden magyarországi nagyvárosban rendeznek Food Truck Show-t a szabadtéri szezonban.

A külföldi turné idén június 6-7. között indul Révkomáromban a Jazz & Wine fesztiválon, ahol több magyar food truckot is kipróbálhatnak a helyiek.

A rendezvény fennállása alatt a köréjük csoportosuló autók száma 150-re növekedett, ami jól mutatja a műfaj népszerűségét. Mára a legtöbben nemzetközi szinten is megállják a helyüket, így a szervezők úgy döntöttek, külföldön is szerencsét próbálnak a Food Truck Show-val.

„Szlovákiában tárt karokkal fogadtak minket, Révkomáromban és Somorján is nagyon örültek a lehetőségnek. Azt látjuk, hogy a helyi közönség nemcsak megengedheti magának, hogy egy-két ételt végig kóstoljon, de nagyon kíváncsiak is ránk. Ezt korábbi komáromi eseményeken is tapasztaltuk, ahol sokan keltek át a hídon pusztán azért, hogy egyenek egy jót. Az ideit mi demó évnek tekintjük, és bízunk benne, hogy ahogy itthon, úgy Szlovákiában is sikerül majd évről évre több helyszínre elvinni a magyar street foodot” – mesélte Horváth Zoltán, a Food Truck Show egyik főszervezője és Magyar Street Food Egyesület elnöke.

A piaci szempontok mellett a szlovák helyszínektől extra motivációra is számít az egyesület.

„Itthon ritkán kell bemutatkozniuk a vállalkozóknak, hiszen évek óta ismerik már őket a helyiek. Szlovákiában viszont még csak kialakulóban van ez a kultúra, így új visszajelzésekre, új közönségre számítunk, akik érdeklődésükkel visszahozhatják azt a hangulatot, amit jópár éve tapasztaltunk Miskolcon, Debrecenben vagy Győrben”

– tette hozzá.

A Food Truck Show csapata a rendezvényeken túl catering szolgáltatásokkal is foglalkozik, emellett szükség esetén egy autó összeállításában, berendezésében, és a marketingben is segítenek azoknak, akik szeretnének belevágni a mozgó éttermezésbe. Ezek a szolgáltatások hamarosan Szlovákiában is elérhetők lesznek, hiszen a szervezők egyik kiemelt célja, hogy jövőre helyi vállalkozókkal is bővüljön a szlovákiai magyar Food Truck Show-k kínálata.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma