Képriport

Pósa Lajosra emlékeztek a Fiumei úti sírkertben

Budapesten megújult Pósa Lajos síremléke, hogy méltón őrizze a költő örökségét.

„Tudjátok-e, mi a haza? Az a hajlék, hol születtünk…” – írta Pósa Lajos, „a magyar gyermekirodalom fehér szakállú és aranykoronás királya”.

Pósa Lajos (1850. 04. 09. – 1914. 07. 09.) születésének 175. évfordulója alkalmából  a Nemzeti Örökség Intézete 2025. szeptember 30-án  megemlékezést tartott a költő, szerkesztő és családja síremlékénél – a Fiumei úti sírkertben, 9. parcella, 1. sor, 100. sír (1086 Budapest, Fiumei út 16-18.).

A budapestiek a gömöri résztvevőkkel közösen tisztelegtek a költő előtt, aki nemcsak verseivel, hanem szerkesztői és közösségépítő munkájával is maradandót alkotott. Benedek Elekkel együtt életre hívta Az Én Ujságom című gyermeklapot, amely generációkat vezetett be a mesék és versek világába.

A megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója  köszöntőjét követően beszédet mondott Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke, ünnepi beszédet mondott dr. Harmath Artemisz, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum igazgatója. A programban közreműködött Bardócz Orsolya, Benedek Elek ükunokája, író, mesemondó és előadóművész.

Forrás: Nemzeti Örökség Intézete FB-oldala

HE/Felvidék.ma

