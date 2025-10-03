További két F-16-os vadászgép érkezett Szlovákiába

További két F-16-os vadászgép érkezett csütörtök (október 2.) este a Malacka melletti konyhai (Kuchyňa) katonai repülőtérre. Így Szlovákiának már 7 ilyen vadászgépe van, összesen 14-et rendelt – közölte a TASR hírügynökséggel a védelmi tárca kommunikációs osztálya.

Egy egyszemélyes, valamint egy kétszemélyes vadászgépről van szó, hamarosan megtörténik a teljes adminisztrációs-műszaki átvételük, és használhatók lesznek a kiképzésben – tette hozzá a minisztérium.

Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 amerikai F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállításáról.

A gépek átadása a világjárvány miatt késett. Az első két vadászgép 2024 júliusában érkezett meg Szlovákiába.

TASR/Felvidék.ma