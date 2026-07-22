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A Nyitra Menti Múzeum kincsei nyomában

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nyitra történelmi központjában, egy neoreneszánsz épületben kapott otthont a Nyitra Menti Múzeum. Az intézmény Nyitra és szűkebb környékének természeti kincseit, népi értékeit és történelmi múltját mutatja be.

A múzeum 1990 óta működik az 1881 és 1882 között épült neoreneszánsz polgárházban. Korábban a városi hivatal működött az épület falai között. Az intézmény ma több mint 84 ezer természet- és társadalomtudományi gyűjteményi tételt őriz.

A múzeum valamennyi terme más-más témát dolgoz fel. Az egyik kiállítótér például Nyitra környékének szakrális emlékeit mutatja be katolikus kegytárgyak sokaságán keresztül. A tárlaton többek között magyar nyelvű énekeskönyv és Szentírás is látható.

Külön terem ismerteti Nyitra vidékének természeti kincseit, míg egy másik egység a Nyitra folyó sokszínű világát mutatja be. Itt az élővilág és a növényzet mellett a folyó mentén kialakított első strandokkal is megismerkedhetnek a látogatók.

A Monarchia utolsó évtizedeiben neves porcelánfestő manufaktúra működött a városban. A kiállítótérben az 1910-es években készült porcelántárgyak is megtekinthetők. A polgári miliőt idézi meg a korabeli női viseletet bemutató tárlat is. Az alsóneműtől az elegáns ruhákon át a nélkülözhetetlen kiegészítőkig minden megtalálható itt, ami egykor egy hölgy öltözetének része volt. A kiállítótér falait számos, magyar feliratú kinagyított képeslap díszíti, a régi reklámplakátok pedig szintén a város magyar múltját idézik.

A fotók segítségével járjuk be a Nyitra Menti Múzeum termeit.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

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