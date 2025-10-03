Tanulók ezreinek nyújtanak áttekintést a Nagyszombat megyei középiskolákról

Nagyszombat megyében kezdetét vette a megye fenntartása alá tartozó középiskolák fesztiváljának eseménysorozata. Tegnap a megyeszékhely sportcsarnokában az alapiskolák végzős tanulóinak kínált 44 továbbtanulási lehetőség bemutatására került sor. Az esemény csaknem 2600 érdeklődőt vonzott, ugyanakkor hasonló programra került sor Szenicén és Dunaszerdahelyen is.

„A fesztiválon a tanulók tájékozódhattak a különféle tanulmányi szakokról, gyakorlati aktivitásokat próbálhattak ki és általában megtudhatták, milyen lehetőségeket kínálnak a megyei középiskolák. Reményeim szerint ezen tapasztalatok birtokában választ találhatnak pályaválasztási, továbbtanulási dilemmájukra.

Fontos számunkra a fiatalok jövője, ezért folyamatosan korszerűsítjük iskoláinkat, támogatjuk a hiányszakmák oktatását és a duális képzést, továbbá különböző előnyöket kínálunk tanulóinknak, melyek megkönnyítik tanulmányaikat és egy sikeres karrier útjára vezetik őket“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A fesztivál áttekintést nyújtott a tanulmányi szakokról, a tanulók által készített munkákról és az aktivitásokról, de nem hiányoztak az interaktív workshopok sem. Bemutatkozott a megyei Talentumközpont és a Fizika Népszerűsítésének Központja is, továbbá képviseltették magukat a duális oktatásban részt vevő partnercégek, a lelki segélyt nyújtó IPčko és az Erasmus+ program nemzeti ügynöksége is.

A fesztiválprogramok folytatódnak, a belépés a tanulók és szüleik számára ingyenes.

A helyszínek:

• Szenicén október 9-én 8-tól 14 óráig a Kultúra Házában (Nám. oslobodenia 17)

• Dunaszerdahelyen október 16-án 8-tól 14 óráig, Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportiskola (SOŠ rozvoja vidieka a športová škola, Námestie sv. Štefana 1533/3)

Az érdeklődők részére, akik nem tudnak a fesztiválon részt venni, egy aktualizált tájékoztatófüzetet állítottak össze a megye összes középiskolájáról, melyben a tanulók és a szülők minden szükséges információt megtalálhatnak.

NZS/TTSK sajtóanyag/Felvidék.ma