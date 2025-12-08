Home Magazin LEGO-kockákból építik meg Munkácsy egyik legismertebb alkotását
Ecce Homo (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

LEGO-kockákból építik meg Munkács Mihály Krisztus-trilógiájának egyik festményét, az Ecce Homo című alkotást Debrecenben – tájékoztatta a Déri Múzeum sajtószolgálata hétfőn az MTI-t.

Közleményükben azt írták, több debreceni általános iskola diákjai és az érdeklődő családok november 11-től december 13-ig 155 ezer LEGO-kocka felhasználásával készítik el a monumentális festmény parafrázisát.

A nyolc táblából álló, közel két és fél méter magas és csaknem négy méter széles LEGO-mozaikképet a nagyközönség előtt állítják fel december 13-án a Déri Múzeum Munkácsy Termével szemben, a kupolateremben

– írták, hozzátéve: az eddigi legnagyobb méretű, több mint százötvenötezer darab LEGO-kockákból épített alkotás a játékos tanulás és a közösségi összefogás erejét mutatja meg.

A kezdeményezéssel szeretnék felkelteni a diákok érdeklődését a múzeumok, a művészetek világa iránt – fűzték hozzá.

Közlemény szerint az egyedülálló projekt a debreceni Déri Múzeum, a nyíregyházi LEGO Manufacturing Kft., a nyíregyházi Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium Tekerd! csoportjának hátrányos helyzetű fiataljai, a Debreceni Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, illetve a debreceni diákok – köztük hallássérült és beszédzavarral küzdő gyermekek – együttműködésével valósul meg.

A debreceni iskolai helyszíneken a diákok a nyíregyházi Tekerd! csoport által kidolgozott módszer szerint kisméretű szín- és tónustérképek alapján rakják ki a képegységeket, amelyeket a szakmai csapat fiataljai rögzítenek a táblákon

– jelezték.

MTI/Felvidék.ma

