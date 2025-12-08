Home Itt és Most Nagy tömegben fokozottan vigyázzunk a holminkra
Nagy tömegben fokozottan vigyázzunk a holminkra

Fotó: TASR/Jakub Kotian

Az adventi időszakban, főleg ott, ahol nagy a tömeg, fokozottan vigyázzunk a holminkra – figyelmeztetett a közösségi hálón a Pozsonyi  Kerületi Rendőrkapitányság. Különösen a bevásárlóközpontokban, a piacokon, a karácsonyi vásárokban, a koncerteken, de a tömegközlekedési eszközökön is legyünk nagyon óvatosak.

A rendőrség arra kéri az embereket, ne a hátizsákba, vagy a válltáskájukba tegyék az irataikat, a pénztárcájukat, a mobiltelefonjukat.

A fontos és értékes dolgokat tartalmazó táskát tartsák mindig maguk előtt, a testükhöz közel, és soha ne tegyék a kézitáskát a bevásárlókocsiba.

A pénztárcát és a dokumentumokat ne olyan helyen tartsák, ahonnan könnyen ki lehet venni (a farzsebben, vagy a kabát zsebében).

„Ne vigyünk magunkkal sok készpénzt, fizessünk inkább bankkártyával. A bankkártyát ne tartsuk egy helyen az iratokkal és a pénzzel, és soha ne tartsuk a kártya mellett a PIN-kódot. Akinek ellopják a kártyáját, azonnal lépjen kapcsolatba a bankkal, és tiltsa le a kártyát” – közölte a rendőrség.

TASR/Felvidék.ma

