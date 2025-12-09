Kmec: Egyeztetni fogunk az államfővel a Bejelentővédelmi Hivatal megszüntetéséről

A kormány konzultálni fog Peter Pellegrini köztársasági elnökkel a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) megszüntetéséről és az új hivatal létrehozásáról – jelentette ki Peter Kmec (Hlas-SD), parlamenti képviselő a Bűncselekmények Áldozatainak és az Antiszociális Tevékenység Bejelentőinek Védelmére Létrehozott Hivatalról szóló törvény megszavazása után.

Kmec úgy véli, Szlovákia kompromisszumot fog kötni az Európai Bizottsággal, amelynek fenntartásai vannak a törvénnyel kapcsolatban. „Úgy gondolom, beemelték a bizottság által kért pontokat, és tárgyalások folynak, mint ahogy azt a büntetőjogi törvénynél is láthattuk. Azután Brüsszelben is megnyugodtak a kedélyek, és ez a folyamat is hasonló lesz” – közölte.

A Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) Bűncselekmények Áldozatainak és az Antiszociális Tevékenység Bejelentőinek Védelmére Létrehozott Hivatallá alakul át. A bejelentők mellett a bűncselekmények áldozatainak kártalanításával is foglalkozni fog a hivatal, ezt a kompetenciát átveszi az igazságügyi minisztériumtól. A javaslatról gyorsított eljárás keretében tárgyaltak. A változtatást célirányosnak nevezte, és Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter bosszújának tartja.

Szombaton (december 6.) Peter Pellegrini köztársasági elnök a Szlovák Rádióban azt mondta, meglehet, hogy nem írja alá a törvényt, és újratárgyalásra visszaküldi a parlamentbe. Azt mondta, ennek nagy a valószínűsége. Ezt azzal indokolta az államfő, hogy biztos akar lenni abban, hogy nem lesz problémája ebből az országnak belföldön, és főleg nem a nemzetközi színtéren.

