„Most már mindenki fel tud jutni az aulába”

Bár a hivatalos használatbavételi engedélyezés még hátravan, immár minden építési munka befejeződött, és a berendezés sikeresen működik – tájékoztatta portálunkat Andruskó Imre igazgató, mivel elkészült az intézmény új akadálymentesített liftje, amelyet hét évnyi előkészítés, halasztás és újratervezés után végre átadtak műszaki használatra. A hivatalos engedélyezés még hátravan, de a szerkezet már működik – és ez a működés egy egész közösség számára jelent könnyebbséget.

A lift ugyan csak néhány métert mozog felfelé és lefelé, mégis generációk közti távolságot hidal át. Andruskó Imre igazgatóval arról beszélgettünk, mi mindent változtat meg ez az újítás az iskola életében.

Hosszú út vezetett idáig

„Ez még nem a hivatalos átadás, ez csak a műszaki” – kezdi az igazgató a mai műszaki átadást követően. A hivatalos kollaudációhoz – ahogy ő fogalmaz – „mindenkinek mindent” át kell néznie: a tisztiorvostól a tűzoltóságig, a hivatalokig. A karácsonyi időszak közeledtével azonban az ügyintézés is pihen, így a végleges engedélyre január végéig biztosan várni kell.

De ami fontos: a lift működik. A földszintről alig 20 másodperc alatt ér a második emeletre, üvegfalai szellőssé, világossá teszik a szerkezetet, és egy kerekesszékes használó a kísérőjével együtt is kényelmesen elfér benne. „Kicsit lassúbb, mint egy hagyományos lift, de nekünk pont ez kellett: megbízható, biztonságos és akadálymentes megoldás” – magyarázta az igazgató.

A gimnázium, ahol a lépcső sokaknak leküzdhetetlen akadály volt

A modernizáció mögött nem csupán a praktikum, hanem emberi történetek sora áll. Andruskó Imre szavai szerint a gimnáziumnak évek óta visszatérő dilemmája volt a nehézkes megközelíthetőség. Ritkán gondolunk bele, milyen akadályt jelent több tucat lépcsőfok annak, aki idősebb vagy mozgásában korlátozott.

„Volt olyan öregdiák-találkozónk, ahol kilencvennyolc éves vendég érkezett. Alig tudtuk feltámogatni az aulába” – idézi fel. Egy másik alkalommal három gyémántérettségizett hölgy nem tudott részt venni a saját ünnepségén, mert mindhárman kerekesszékesek voltak. „Ez most végre megoldódik. Most már mindenki fel tud jutni az aulába” – teszi hozzá az igazgató jóleső megkönnyebbüléssel.

Nemcsak az időseket segíti – a mindennapokban is fontos

A gimnázium jelenlegi diákjai között nincs kerekesszékes tanuló, de – mint azt Andruskó megjegyzi – „mindig akad olyan, akinek eltörik a lába, mankózik, vagy bármilyen okból ideiglenesen nehezebben mozog”. A direktor ugyanakkor mosolyogva hozzátette: „a teljesen egészséges diákoknak szükségük van a mozgásra, nem árt a lépcsőzés, ha egész nap órán ülnek.” A lift tehát elsősorban azoké, akiknek tényleg szükségük van rá. Emellett az épületben szintenként kialakítottak akadálymentes mosdókat – ezzel is régi adósságát törleszti az intézmény.

Nyitra megyei forrásból valósult meg a beruházás

A projekt teljes költsége 268 ezer euró, amelyet végül a megye finanszírozott. Bár eredetileg uniós forrásból tervezték megvalósítani – hiszen a teljes dokumentáció megfelel az EU-s előírásoknak –, az építkezés késedelme miatt kicsúsztak az elszámolási határidőből. Az igazgató szerint, ha tervezett időben, 2020-ban valósul meg, „30–40 százalékkal olcsóbb lenne.” Akkoriban ugyanis 180 ezer euróra becsülték a költségeket, ám az infláció, az energiaárak növekedése és az anyagárak drágulása teljesen átírta a realitást. „Már 2019-ben készen volt a projektünk. Akkor még úgy tűnt, 2020-ban elindulhatunk… aztán jött minden más” – összegete.

Több, mint építészeti fejlesztés – közösségi üzenete van

A lift az üvegfallal és a belső alumínium elemekkel modern, letisztult hatású szerkezet. Ám a külső kialakítás, különösen a lépcsőházban felfutó „orgonasípokra” emlékeztető burkolatelemek megoszthatják a véleményeket, de a valóság az, hogy nem az esztétika volt az elsődleges szempont, hanem a funkció.

A Selye János Gimnázium mindig is erős közösségi és kulturális életéről volt ismert. A színjátszócsoporttól az öregdiák-rendezvényekig számtalan olyan esemény zajlik itt, amely generációkat köt össze. Ezért is volt különösen bántó, hogy sok idős öregdiák – köztük olyanok, akik életük meghatározó éveit töltötték az iskolában – nem tudott feljutni a rendezvények helyszínére.A lift tehát nem pusztán műszaki fejlesztés: gesztus is azok felé, akik kötődnek az iskolához, de eddig akadályokba ütköztek.

A gimnázium új fejezete: akadálymentes, nyitott és befogadó

Ahogy lassan minden dokumentum a helyére kerül, az iskola készül a hivatalos átadásra. Ha minden a tervek szerint alakul, 2026 január végén már megnyithatja ajtaját az új lift – és vele együtt egy akadálymentesebb jövő.

A Selye János Gimnázium fejlesztése egy hosszú, olykor küzdelmes folyamat vége, amelyet több válság és külső körülmény is hátráltatott. De a végeredmény – egy modern, használható, emberközpontú infrastruktúra – minden befektetett energiát megér.

„Most már tényleg mindenki fel tud jutni az aulába” – mondja Andruskó Imre. És ez az egyszerű mondat többet jelent, mint azt elsőre hinnénk.

Szalai Erika/Felvidék.ma