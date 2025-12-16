Kalmár Ferenc: a nemzeti kisebbségi közösségek védelmét napirenden kell tartani

A nemzeti kisebbségi közösségek védelmét napirenden kell tartani – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa kedden a romániai Temesváron.

Kalmár Ferenc a Temesvári Közéleti Kávéház rendezvényén hangsúlyozta, a nemzeti kisebbségek védelmének kérdése nem belügy, hanem európai ügy.

A brassói születésű kereszténydemokrata politikus kifejtette, az emberi méltóságnak az identitás elválaszthatatlan része, ebbe éppúgy beleértendő az önmeghatározás, mint a vallási vagy nemzeti közösséghez tartozás. Az identitás védelméhez ezért egyaránt szükség van az egyéni és kollektív jogok elismerésére.

Több történelmi példát is említve a miniszteri biztos rámutatott arra, a nemzeti identitásnak és az állampolgárságnak nem feltétlenül kell egybeesnie.

Arra lenne szükség, hogy Európában minden ország tekintse a területén élő nemzeti közösségeket államalkotó közösségnek

– mondta Kalmár Ferenc.

A politikus, aki korábban országgyűlési képviselőként részt vett az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének munkájában, ahol a kisebbségi kérdésekkel foglalkozott, elmondta, az 1990-es években a délszláv háborúk irányították rá a figyelmet a nemzeti közösségek helyzetére. Ezt követően született meg a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, majd az Európai Kisebbségvédelmi Keretegyezmény.

A miniszteri biztos felidézte, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése több jelentést is elfogadott a kisebbségvédelem területén. Ezek közül jelentéstevőként ő készítette el 2014-ben A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában című jelentést.

A kisebbségi jogok védelme fontos stabilizáló szerepet játszhatna, és korántsem csak Közép- vagy Kelet-Európában

– mondta Kalmár Ferenc, példaként említve a skót, a katalán vagy a korzikai közösség helyzetét.

A Magyarországgal szomszédos országok közül a politikus jó példaként említette Szerbiát, ahol szerinte jelentős előrelépés történt a kisebbségi jogok érvényesítése terén. Azt mondta, a kollektív jogok érvényesítésében a többi közt oktatási, kulturális intézményeket is fenntartó nemzeti tanácsok fontos szerepet játszanak.

MTI/Felvidék.ma