Elismerés a lekéri kálvária szoboregyüttesének

A Lévai járásban levő Lekér, amely három község – Garamvezekény, Garamdamásd és Lekér egyesítéséből jött létre, abban az elismerésben részesült, hogy a faluban levő kálvária szobrait a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalának döntése értelmében a Nemzeti Kulturális Örökség részének ismerték el. A Műemlékvédelmi Alap központi jegyzékébe a kálváriát képező öt szobrot jegyeztek be – a keresztre feszített Jézus Krisztus szobrát, Szűz Mária szobrát, annak talapzatával és Szent János Evangélista szobrát a talapzatával. Erről Milada Oravcová, a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalának munkatársa adott tájékoztatást.

A szoboregyüttes a Garam mellett fekvő falu déli részén áthaladó út mellett áll, a kompozíciót három szobor képezi, kettőt talapzaton helyeztek el. Központi részén szögletes talapzaton van a keresztre feszített Jézus Krisztus, két oldalán pedig az ugyancsak szögletes talapzaton Szűz Mária és Szent János Evangélista szobra áll.

A történelmi, művészi és építészeti szempontból is értékes együttes ismeretlen alkotó munkája. Keletkezését 1722-re datálják a talapzaton olvasható dátum alapján. A szobor alkotásának dátuma mellett olvasható az adományozó Karácsony András neve is. A szoboregyüttest egyházi szertartások helyszíneként alakították ki. A feltételezések szerint az eredeti kompozíciót megváltoztatták, azt három kereszt alkothatta és azoktól alacsonyabban helyezték el Szűz Mária és Szent János Evangélista szobrát.

A szoboregyüttes a 18. század első fele barokk szobrászatának kültéren elhelyezett becses darabjai. Az alakok hagyományos ikonográfiai, realisztikus megjelenítésben és ábrázolásban készültek, viszont csak elölről gondosan kidolgozottak, a megfeszített Jézus Krisztus alakja pedig aránytalanul hat.

Az alkotás művészi értékét a minőségi barokk munka, a munka során felhasznált homokkő-vasoxid anyag és az egész együttes színvonalas kompozíciója adja. Annak ellenére, hogy a keresztet és Jézus Krisztus alakját valószínűleg a 20. század 90-es éveiben sajnos, eléggé szakszerűtlen módon restaurálták.

