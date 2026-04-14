Szőgyén Öröksége Társulás és a Tatai Helytörténeti Egyesület együttműködést írt alá

Szőgyén és Tata 29 éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, mely a felvidéki kitelepítésekben gyökeredzik. Azóta számos közös, minden korosztályt megszólító rendezvényre került sor, nemzeti, keresztény és történelmi témákban, közösségek, intézmények együttműködésével Tatán és Szőgyénben.

Idén is közösen emlékeztek a kitelepítettek emléknapja alkalmából azon a kétnapos rendezvénysorozaton, melyre Tata Város Önkormányzata meghívására érkeztek a testvérvárosba.

Tatán a rendezvény április 10-én, az esti órákban vette kezdetét, amikor a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban Michl József tatai és Méri Szabolcs, szőgyéni polgármesterek üdvözölték a vendégeket, majd Méri Bulcsú szőgyéni fiatal történelemkutató mutatta be a „Südwind” hadművelet című könyvét és azt a kutatást, mellyel létrejött a kiadvány.

A Südwind volt a német hadsereg utolsó győztes ütközete, ami a Garam hídfő megtartásáért zajlott négy napon át, és Szőgyént, valamint a környező helységeket érintette. A szerző beszélgetőtársa Stegmayer Máté, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke, történeti muzeológus volt.

Majd a Güntner Arénában folytatódott a rendezvény, amikor a Magyarock Dalszínháza a Fehérlaposok című rockoperával állított emléket azoknak, akik a második világháború után, a felvidéki kitelepítések tragikus körülményei között, a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.

A Tatai Helytörténeti Egyesület szervezésében április 11-én a délelőtti órákban tematikus sétára került sor. A téma az 1940-1950-es évek Tata arculatának felidézése volt, régi fényképekkel szemléltetve azt, mi fogadta az otthonukból kitelepített felvidékieket.

Stegmayer Máté, a helytörténeti egyesület elnöke vezetésével szemlélték meg a helyszíneket.

Ezt követően közös megemlékezésre került sor a Mindszenty téren elhelyezett Szőgyéni Keresztnél, melynek pontos mása Szőgyénben van, s mindkét kereszt Smidt Róbert szőgyéni fafaragó alkotása. Együtt emlékezett a két önkormányzat és ünnepi beszédet mondott Michl József tatai, és Méri Szabolcs szőgyéni polgármester. Az emlékezésen szőgyéniek és tataiak közreműködtek. Erről ITT számoltunk be.

Délután folyamán a Magyary Házban a Tatai Helytörténeti Egyesület és a Szőgyén Öröksége Társulás együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására került sor, melyet Leboc Szabolcs és Stegmayer Máté írt alá.

A testvérszervezeti együttműködés megállapodása így szól:

„A Szőgyén Öröksége Társulás és a Tatai Helytörténeti Egyesület jó kapcsolatuk és együttműködésük további erősítésére a mai napon testvérszervezeti együttműködési megállapodást kötnek, és ezzel vállalják, hogy kölcsönös látogatások és közös programok szervezésével elősegítik közös kulturális értékeik megismerését és hagyományaik ápolását.”

Leboc Szabolcs, a szőgyéni társulás elnöke ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta:

„A Tatai Helytörténeti Egyesület és a Szőgyén Öröksége Társulás együttműködése természetes folytatása annak a munkának, amelyet eddig is végeztünk. Legyen szó a tehetséggondozó táborokról, a közös útikönyvekről vagy az éppen folyamatban lévő, határokon átnyúló, hatalmas kézzel horgolt nemzeti színű zászlóról, mindig bebizonyosodott: ha összeadjuk tudásunkat, abból maradandó érték születik. Ezzel a megállapodással újabb kapcsolati keretet adunk a jövőbeli közös rendezvényeknek, kutatásoknak és a két közösség közötti tudásmegosztásnak. Célunk, hogy a Duna két oldalán élő magyarok ne csak ismerjék, hanem értsék is egymás múltját, és közösen építsék a magyar jövő keresztény örökségét” – hangsúlyozta az elnök.

A rendezvényen a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola Kiszenekara és a Kenderes énekegyüttes szerepelt. Hegedűn kísért Alt István tanár és Alt Gergő.

A kétnapos rendezvény vetítettképes előadással zárult, melyet Svajcer Edina, a Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum vezetője tartott a település 870 éves első írásos emléke kapcsán, valamint Laczkó Gábor helytörténész, fényképgyűjtő, Templomsorsok címen mutatta be a szőgyéni templomok évszázados múltját a Magyary Házban.

Az új kapcsolat megerősítésével a trianoni szétszakítottság fájó nemzeti igazságtalanságának sebeit begyógyító Tata-Szőgyén testvérkapcsolat erősebbé vált.

A tatai egyesület és a szőgyéni társulás közös megállapodása értelmében a helytörténeti értékek megőrzése, a nemzeti-keresztény kultúra és a magyar történelem közös ápolása és annak tovább örökítése erős alapokra épülő rendezvényeket biztosíthat a jövőben.

A felvidéki Szőgyénben az 1997. május 9-én megkötött testvértelepülési megállapodás az akkori önkormányzatok közt – Nágel Dezső szőgyéni és Kerti Katalin tatai polgármesterek aláírásával – gazdag és nemes együvétartozást indított el az anyaország és a Felvidék között.

A felvidéki gyökerekkel rendelkező Osgyáni Zsuzsanna, a tatai önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársa, szívén viseli az elszakított testvértelepülésekkel történő kapcsolatok megerősítését. Az elmúlt évtizedek alatt gyakorta együtt emlékezett az erdélyi Szováta, a vajdasági Magyarkanizsa és a felvidéki Szőgyén a közös testvérvárosban, Tatán.

Továbbra is bizakodjunk Babits Mihállyal:

„Él a nagy Isten és semmise megy kárba,

Magyarok sem lettünk pusztulni hiába,

hanem példát adni valamennyi népnek,

mily görbék s biztosak pályái az égnek.”

Berényi Kornélia/Felvidék.ma