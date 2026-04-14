Házhoz jött a színház

A „Színház mindenkinek – Déryné Határtalan Program” 2025/2026-os külhoni előadásnapjai Kárpát-medence szerte a Rákóczi Szövetség közreműködésével több mint 40 helyszínre jutottak el, és minden korosztályt megszólítottak az óvodásoktól a felnőttekig. A program célja az volt, hogy minőségi színházi előadásokat vigyenek a kisebb települések közönségéhez is.

A sorozat egyik kiemelt állomása Rimaszombat volt, ahol a 100. előadásnapot tartották meg.

Rimaszombatban a rendezvénysorozat keretében 2026. április 9–10-én valósult meg a helyi program: április 9-én Blaha Lujzára emlékező felnőtt előadást tartottak, amelyet megelőzött a nemzet csalogánya rimaszombati szobrának koszorúzása. A felnőtt előadást, a Blaha Lujza és a piros bugyelláris – egy szerelem története című darabot teltház előtt Pataki Szilvia színművésznő mutatta be. Erről ITT számoltunk be.

Sullivan Ferenc, a budapesti Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője felhívta a figyelmet a Magyar Iskolaválasztási Program és a Szülőföldön magyarul program nyújtotta lehetőségekre, valamint bátorított minden magyar családot, ahol iskoláskorú gyermek van, hogy magyar iskolába irassák.

A diák- és óvodai programok másnap zajlottak a rimaszombati oktatási intézményekben. Nem is akármilyen felhozatalban.

A Hoppá Hoppá Társulat színházi előadása a Református Oktatási Központban egyben tiszteletadás is volt A. Tóth Sándor bábművésznek, aki 122 évvel ezelőtt, itt Rimaszombatban született. Hang-zene-vers-mozgás minden mennyiségben, ez volt a KultUp program a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjaival.

A Dérynés irodalomóra a Kávészünet tagjaival a Tompa Mihály Alapiskolában valósult meg. Paprika Jancsi is ellátogatott a Református Alapiskolásokhoz a Bartha Tóni Bábszínháza előadásában. A legkisebbekhez, a Gólyavár óvodába Bartha Katalin – Az állatok farsangja bábelőadással érkezett.

A rimaszombati Református Oktatási Központ közösségi oldalán a következő köszönetnyilvánítást tette közzé:

„Ezúton szeretnénk kifejezni őszinte köszönetünket mindazoknak, akik hozzájárultak iskolánkban a 2026. április 10-én megvalósult Határtalan Témanap sikeres lebonyolításához. A rendezvény egy egész napos, gazdag programkínálatot nyújtó esemény volt, amely során a diákok színházi élményekben, közösségépítő és készségfejlesztő foglalkozásokban vehettek részt. A tematikus, mégis kötetlen tanítási nap lehetőséget adott arra, hogy a tanulók új szemléletben, élményalapú módszerekkel kapcsolódjanak a tanuláshoz. Külön köszönet illeti a szerződött társulatokat és partnereinket, akik a programok teljes körű megvalósítását magas szakmai színvonalon biztosították – az előadások és foglalkozások megtervezésétől egészen a kivitelezésig. Hálásak vagyunk mindazoknak a pedagógusoknak és segítőknek, akik aktívan közreműködtek a szervezésben és a lebonyolításban, valamint a diákoknak, akik nyitottságukkal és lelkes részvételükkel tették igazán emlékezetessé ezt a napot.”

A Déryné Határtalan Program 2025-tól folyamatosan járja a külhoni magyar régiókat. Rimaszombatban volt a 100. előadásnap.

A jubileum kapcsán Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója így fogalmazott: „A századik Határtalan Nap nemcsak egy szám, hanem egy hosszú út visszaigazolása. Száz alkalommal vittük el a színházat, az irodalmat és a közös élmény lehetőségét határon túli magyar közösségekhez. Ez a mérföldkő számunkra azt jelenti, hogy van igény a találkozásra, a közös nyelvre, a kultúrára – és hogy érdemes újra és újra útnak indulni Felvidéktől Kárpátalján, Erdélyen és Partiumon át egészen a Vajdaságig.”

A rimaszombati esemény ismét megerősítette: a Határtalan Program nem csupán előadásokat visz, hanem kapcsolatokat teremt.

Felvidéken idén az előadásnapok az alábbi településeken valósultak meg: Királyhelmec (2026. január 13.), Csicsó (2026. január 22.), Párkány (2026. január 28.), Szepsi (2026. január 29.), Galánta (2026. március 26.) és Rimaszombat (2026. április 10.).

Erdélyben a program szinte az egész régiót bejárta, többek között: Segesvár, Barót, Székelykeresztúr, Székelyhíd, Erdőszentgyörgy, Temesvár, Arad, Székelyudvarhely, Zetelaka, Szászrégen, Korond, Parajd, Csíkszereda, Gyergyóditró, Sárköz, Sepsiszentgyörgy, Kraszna, Sarmaság, Szilágycseh, Brassó, Kaplony, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Belényes és Bihardiószeg.

Vajdaságban az előadásnapok a következő helyszíneken zajlottak: Újvidék, Temerin, Nagybecskerek, Magyarcsernye és Torontáltorda. Kárpátalján további öt előadás szervezése még folyamatban volt.

A programsorozat összességében a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg. Jelentősen hozzájárult a külhoni magyar közösségek kulturális életének gazdagításához, erősítéséhez, s nem utolsósorban a színvonalas színházi élmény biztosításához.

HE/Felvidék.ma