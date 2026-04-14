Bátorkeszi nevezési borverseny

A bátorkeszi borverseny egy kiemelkedő felvidéki szakmai esemény, amely 2024 óta a Szlovák Nemzeti Borszalon nominációs versenyeként is funkcionál, a SZEGAB (Szent László- Galambos dűlő Bátorkeszi) borászati társulás szervezésében. A verseny a Bátorkeszi Bornapok és Borfesztivál részét képezi.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja a legmagasabb verseny az itt termesztett szőlőből Szlovákiában készült borok között. A verseny szervezője és szakmai kezese a Szlovákiai Borászok és Borászok Szövetsége. Céljuk, hogy bemutassák a 100 legjobb szlovák bort, amely a legmagasabb borversenyen végzett.

A verseny lefolyását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Borszalonja képviseletében, annak szakmai védnöke Ladislav Ďorď, valamint a verseny fővédnöke és a bírálóbizottság elnöke, Ailer Štefan képviselték.

Az eredményhirdetésre és nyilvános kóstolóra a Galambosi szőlőhegyen lévő Vida Residencében, került sor.

A madari Édes-duó lányok látványos táncbemutatóját követően, Dolnik Tibor, a Szegab polgári társulás alelnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Branislav Beciket, Nyitra megye elnökét, képviselőit, Gyarmati Tihamért és Viola Miklóst, Jaroslava Konuchová Pátkovát, a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének igazgatónőjét, id. Korpás Andrást, a szakmai zsűri képviselőjét és Labancz Rolandot, Bátorkeszi polgármesterét.

Branislav Becik, Nyitra megye elnöke köszöntőjében elmondta: „Ez az ital vidékünk hagyományainak elképzelhetetlen része. A Nyitrai önkormányzati vidék egyike azon területeknek, ahol a szőlőművelés mélyen gyökerezik – három szőlőművelési régió van: Nyitrai, Dél-Szlovákai és Közép-Szlovákiai szőlőtermesztési régió. Ennek köszönhetően területünk Szlovákia fontos borvidékei közé tartozik. Köszönöm a szervezőknek a meghívást, és köszönöm a borászok becsületes munkáját. A borászok közti légkör és a minden egyes csepp borról folyó beszélgetések arra emlékeztetnek, hogy a minőség mögött konkrét emberek, munkájuk és sok éves tapasztalat áll. Az ilyen események egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a borászatnak mély gyökerei vannak régiónkban. Hiszem, hogy azoknak az embereknek köszönhetően, akik energiájukat és szenvedélyüket erre fordítják, tovább fogjuk fejleszteni és még tovább mozdítani.”

Jaroslava Konuchová Pátková elmondta, hogy az éghajlatváltozás, a versenyképesség és a beruházási igény továbbra is forró téma a szőlészeti és borászati ​​ágazatban.

A Nemzeti borszalon Szlovákia legjobb borainak aktuális reprezentatív kollekcióját mutatja be. „Itt borászokat, valamint teljesen új arcokat találunk, akik felejthetetlen formában mutatják meg a bort, a területeket és az évjáratokat, megragadva a leköszönő és a közelgő idők szellemét. Évről évre szebbnél szebb borokat készítünk Szlovákiában, amiket mindenképpen érdemes megkóstolni. Az életszemlélet változása a borban is megmutatkozik.

Bátorkeszi polgármestere rövid köszöntőjében elmondta, a „Borban az igazság” kifejezés és a bor közösségépítő ereje gyakran megjelenik a közéleti, kulturális és borászati eseményeken, hangsúlyozva a hagyományokat és a társasági kapcsolatokat. A borkészítés és fogyasztás évezredes kultúrája a településen a hagyományok ápolása mellett a helyi közösséget is erősíti, polgári társulásokba tömörítve a résztvevőket. A bor nem csupán ital, hanem a vigasz, a jókedv és a társasági élet forrása, amely összehozza az embereket. Borok kóstolásával egybekötött beszélgetések alkalmával a közösség tagjai megoszthatják gondolataikat, erősítve a helyi identitást.

A hét öttagú szakmai zsűri képviseletében id. Korpás András ismertette a nevezési borverseny rövid statisztikáját, mi szerint 308 bormintát hoztak a versenyre a termelők, ebből 215 fehér-,33 rozé-, 60 vörösbort.

A zsűri értékelése alapján 3 nagyaranyérem, 67 arany,185 ezüst és 45 bronzérem született. Elmondta továbbá azt is, hogy a Nemzeti Borszalonba, mint arról neve is árulkodik, kizárólag a legjobb hazai borok kerülhetnek be, gondos szakértői válogatás után. Az utóbbi 20 évben a borkultúra sokat fejlődött. Szép és jó borok vannak Szlovákiában, amelynek az alapja az itt, a szőlőtermesztés északi határán termő szőlő. Főleg a fehér szőlő, amelynél megmaradnak a savak és az illatanyagok. Ahány fajta, annyiféle élvezet.

Következett a győztes borok kategóriánkénti eredményhirdetése. Champion száraz borok győztese, a pezinoki Matysák Pincészet Rajnai rizling bora. A Champion félédes, félszáraz fehér borok Nagyaranyérmét a muzslai Zalaba Winery Rajnai rizling bora kapta.

A rózsaszin borok kategória győztese, a fűri Cháteau pincészet Cabernet sauvignon bora lett. A somorjai Bartal Pincészet Dunaj bora a száraz vörösbor kategóriában győzött. A bélai Cháteau Pincészet Rajnai rizling bora a természetes édes borok Nagyaranyérmese lett. A nagykéri Velkeer kft. Olaszrizling bora a pezsgős borok kategóriában lett első.

A bátorkeszi borászok kategória győztese Csekes Árpád lett Fehér burgundi borával és ő nyerte el a község polgármesterének is a díját. A Szegab által meghirdetett legjobb Zöld veltelini bora diját a bátorkeszi Bernáth pince kapta. Az ógyallai borrégió legjobb bora Zelenák Pavol Rajnai rizlingje lett. A garamkövesdi Benyo Pincészet Olaszrizling bora lett a Párkányi régió legjobbja. A tótmegyeri (Palárikovo) borrégió legjobb bora a negyedi Kovács Pincészet Rajnai rizlingje lett. A kürti borrégió legjobbja a bélai Varga Kálmán Rajnai rizling bora. A galántai borrégió legjobb bora a galántai Promitor Vinorum Nória bora lett. A dunaszerdahelyi borrégió legjobbja Miklós Imre Olaszrizling bora. A somorjai körzet legjobbja a somorjai Bartal Pincészet Svojsen bora. A komáromi borrégió győztese az izsai Heiszki Pincészet Celestia bora lett.

A Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetsége fődiját a garamkövesdi Benyo Pincészet Rajnai rizling bora nyerte el. A bátorkeszi Cséplő Zoltán a Szegab legjobb kisborász diját nyerte Zöld veltelini borával. A bátorkeszi borászok fehér bor Cabernet kategória győztese a Blahovics Pincészet Rajnai rizlingje, második helyen az Amicius Pincészet Pálava, a harmadikon a Bóna Winery Sekt 24 bora lett. A vörös borok kategória győztese a Kis Csládi Pincészet Merlot, második Amicius Pinot Noir, harmadik Szabó Pincészet Dunaj lett. A rózsaszin borok győztese a Szabó Pincészet Cabarnet Sauvinon, második az Amicius Cabernet sauvignon, harmadik a Kis Pincészet szintén Cabernet sauvignon bora lett.

A Szegab PT elnökének különdiját a negyedi Csölle Ferenc kapta.

Gyöpös István a Szegab PT elnöke, a 3. Bátorkeszi Bornapok zárórendezvényéről elmondta:” A 2025-ös év előrejelzései azt mutatták, hogy nagyon jó termésre és minőségi borok készitésére lesz lehetőség, persze, ha valami közbe nem jön. Olyan évre számitottunk a minőség szempontjából, amelyre sokáig emlékezni fogunk. Boraink kiválóak lettek, de az örömünket elrontotta egy betegség, mégpedig a szőlő aranysárgasága. Csak összefogással, kellő odafigyeléssel, védekezéssel tudunk ellene harcolni. A 2025-ös év tehát az öröm, a bánat és az ébredés éve is volt. Ha azt akarjuk, hogy borászatainknak, borászainknak jövője is legyen, nem elég csak csodálni a termést, hanem teljes odaadással kell védekezni a betegség ellen. Bizom benne, hogy az idei év is sikeres lesz. Mindenkinek sikeres védekezést, szép termést és kiváló borokat kivánok! Végezetül pedig köszönöm minden borásznak, hogy kiváló bormintáival emelte versenyünk szinvonalát.

A résztvevők megtekinthették a „Komárom polgári öröksége – Egy város arcai a századok tükrében” című vándorkiállítást is, amely különleges kulturális élménnyel gazdagította az estét.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma