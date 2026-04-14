1,7 millió euróra csökkentette veszteségét tavaly a Szlovák Posta

Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

1,7 millió euróra csökkentette adózás utáni veszteségét 2025-ben a Szlovák Posta, ami jelentős előrelépés az eredetileg tervezett 25 millió eurós veszteséghez képest – tájékoztatott kedden Jana Hajková, a posta pénzügyi igazgatója.

Az állami vállalat rendkívüli közgyűlésen akarja bemutatni a további mentőtervet. 2020 óta ez a legalacsonyabb éves veszteség, és a cég szerint reményt ad arra, hogy teljesítsék a célkitűzést és 2028-ban már nyereségesek legyenek.

A jelenlegi működési modell hosszú távon fenntarthatatlan, ezért átalakításokra van szükség, amelyek már megkezdődtek, a postának az ügyfelek elvárásaihoz kell igazodnia – közölte a cég. A postának tavaly 361,5 millió euró bevétele és 362,6 millió euró kiadása volt.

„2025-ben sikerült növelni a bevételeket és némileg stabilizálni a folyamatosan emelkedő költségeket. Ezt árképzéssel, bérgazdálkodással, a felesleges vagyon eladásával és egyéb költségmegtakarításokkal érte el a vezetés, felelős döntések meghozatalával”

– tette hozzá Hajková. Az alkalmazottak 60 eurós béremelését 2026 második felére halasztották, mivel ez összesen 5 millió eurós költséget jelent. Vladislav Kupka vezérigazgató elmondta, az állami cég a törzstőkéje harmadának megfelelő veszteségeket halmozott fel az elmúlt években.

„Az igazgatótanács köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, amit kértünk is a részvényestől, és ott ismertetjük a mentőtervet. Várakozásaim szerint a részvényes támogatja a tervet és végrehajthatjuk”

– mondta Kupka. A Szlovák Posta egyetlen részvényese a közlekedési minisztérium.

TASR/Felvidék.ma

