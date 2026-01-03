A Stipendium Peregrinum út a világ legjobb egyetemeire

A kormány a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogrammal a világ legjobb egyetemein biztosít tanulmányi ösztöndíjat, valamint állja az utazás és a szállás költségeit a magyar fiatalok számára – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Budapesten.

Hankó Balázs az ösztöndíjprogramban jelenleg részt vevő hatvanöt fiatal jelenlétében tartott évindító eseményen vett részt. „Lehetőséget adunk a magyar fiataloknak arra, hogy tudásukat nemzetközi porondon mérettessék meg, és utána, ezzel megerősödve, ezt nemzetünk javára kamatoztassák. Erről szól a Pannónia Ösztöndíjprogram, és ennek legékesebb gyémántja, a Stipendium Peregrinum”- szögezte le a miniszter.

Mint hozzáfűzte,

a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramban résztvevő hatvanöt magyar fiatal közül a legtöbben, 39-en az Egyesült Királyságban tanulnak, 13-an a Cambridge-i Egyetemen, 11-en az Imperial College of Londonban, de többen vannak az Egyesült Államok egyetemein is.

„A hatvanöt diák tudásának elmélyítésére éves szinten összességében 1,2 milliárd forintot fordítunk. Idén tavasszal is kiírjuk a programot, 400 milliárd forintot fordítunk a külföldi egyetemekre felvételt nyerő diákok ösztöndíjára. Ezután 800 millió forinttal visszük tovább azokat a fiatalokat, akik már valamilyen stipendiumos programban részt vesznek” – fejtette ki a politikus.

Hankó Balázs kitért arra, hogy 2026-ban a már kint egyetemi tanulmányokat folytató diákok is pályázhatnak a program ösztöndíjára. Beszélt arról is, hogy a Stipendium Peregrinum mellett a Pannónia-családban még egy ösztöndíj szerepel, amely a világ legjobb kétszáz egyetemére viszi el a fiatalokat fél évre.

„A teljes Pannónia Ösztöndíjprogramban az elmúlt időszakban 11 355-en vettek részt, a külföldön töltött napok száma 1295 év volt. Mi lehetőséget adunk a fiataljainknak, hiszen a tizedikek vagyunk a világ kutató tehetségeinek ranglistáján, ezt szolgálják ösztöndíjprogramjaink és az egész magyar felsőoktatási program megújítása”- mondta a miniszter.

MTI/Felvidék.ma